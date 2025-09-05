Detenido en Villarrobledo (Albacete) un hombre que transportaba 310 kilos de hachís en una furgoneta

Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) y del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Albacete han detenido en la localidad albaceteña de Villarrobledo a un hombre de 32 años, vecino de La Línea de la Concepción (Cádiz), como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Durante un operativo establecido por efectivos de la Usecic en la autovía A-43, orientado al control de personas y vehículos sospechosos de estar implicados en delitos de tráfico de drogas y contra el patrimonio, los agentes detectaron una maniobra evasiva por parte del conductor de una furgoneta. La rápida intervención de los efectivos impidió que el sospechoso lograra eludir el control policial.

Tras identificar al conductor, único ocupante del vehículo, se procedió a una inspección del mismo. En la parte trasera y el maletero fueron localizados siete fardos de arpillera que contenían una sustancia marrón con un olor característico. Un análisis posterior con 'narcotest' confirmó que se trataba de hachís.

La droga incautada, distribuida en pastillas de unos 100 gramos, arrojó un peso total de 310 kilogramos, lo que según estimaciones de la Guardia Civil podría haberse traducido en 620.000 dosis destinadas al mercado ilícito.

Además del estupefaciente, se intervinieron 1.270 euros en efectivo y dos teléfonos móviles que el detenido portaba entre sus pertenencias. El vehículo utilizado para el transporte también ha quedado a disposición judicial.

La operación se enmarca dentro del Plan 'Telos', una estrategia de ámbito nacional destinada a combatir el tráfico de hachís procedente de Marruecos, que en este caso era el origen de la droga y cuyo destino final supuestamente era la costa levantina.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Villarrobledo, en funciones de guardia.