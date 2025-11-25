Suscribete a
Un detenido y otro investigado por seis robos en un centro de gestión de residuos de Almansa

Las actuaciones policiales han conseguido recuperar casi todos los efectos sustraídos en los robos

ABC

Agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Almansa, dentro de la operación denominada 'Boniclay', han detenido a un vecino de dicha localidad, de 35 años de edad, como presunto autor de seis delitos de robo con ... fuerza en las cosas, resultando investigado otro residente de Almansa, de 37 años, por su participación en uno de estos robos.

