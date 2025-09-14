Detenido un hombre de 68 años por tocamientos no consentidos a una joven de 28 en la Feria de Albacete

Imagen de archivo de la Policía de Albacete.

La Policía local de Albacete ha detenido a un hombre de 68 años acusado de un presunto delito de agresión sexual a una joven de 28 que denunció haber sufrido tocamientos no consentidos.

Según ha informado el Cuerpo, la víctima fue atendida en la zona sanitaria del Retén de Feria. Posteriormente, fue trasladada a Comisaría para comparecencia y derechos como perjudicada.

Los hechos han sido condenados por el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, que ha valorado que el presunto agresor fue detenido y la víctima recibió «una atención adecuada».

Este sábado se batió «récord absoluto de asistencia» a la Feria de Albacete, alcanzándose la cifra más alta de la historia de los registros del Ayuntamiento, con 430.000 personas.