Suscribete a
ABC Premium

Detenido el conductor de un autobús por sextuplicar la tasa de alcoholemia cuando circulaba por Tomelloso

La Guardia Civil observó una conducción anómala el pasdo 5 de octubre en la autovía del Guadiana A-43 (Ciudad Real-Atalaya del Cañavate)

Investigado un camionero que circulaba por la A-31 con una tasa de alcohol nueve veces superior a la permitida

Detenido el conductor de un autobús por sextuplicar la tasa de alcoholemia cuando circulaba por Tomelloso

ABC

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Guardia Civil ha detenido al conductor de un autobús que circulaba por la autovía del Guadiana (A-43) con una tasa de alcoholemia que superaba en más de seis veces la reglamentariamente establecida para conductores profesionales.

Según informa el instituto armado, la ... infracción penal fue detectada a las 11.27 horas del pasado 5 de octubre, cuando efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ciudad Real observaron una conducción anómala por parte del conductor de un autobús que circulaba a la altura del kilómetro 87 de la autovía del Guadiana A-43 (Ciudad Real-Atalaya del Cañavate), en el término municipal de Tomelloso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app