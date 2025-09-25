Detenido en Albacete un hombre por el asesinato a golpes de un anciano en su domicilio

La alerta la dieron familiares y amigos de la víctima, que vivía sola, después de varios días sin tener noticias suyas

La Policía Nacional ha detenido en Albacete a un hombre como presunto autor del asesinato de un varón de avanzada edad, cuyo cadáver fue hallado en su domicilio del centro de la ciudad con signos de violencia.

La investigación se inició el pasado 19 de septiembre, cuando familiares y amigos alertaron a la comisaría de que llevaban varios días sin noticias de la víctima, que vivía sola. Los agentes acudieron al piso y, tras acceder al interior, comprobaron que el hombre había fallecido de forma violenta, activando de inmediato el protocolo judicial.

Como consecuencia de las pesquisas, la Policía Nacional logró identificar al presunto autor, un hombre de mediana edad que no residía en Albacete y que habría llegado a la ciudad el 17 de septiembre. El sospechoso fue arrestado el pasado martes en una céntrica calle de la capital, antes de que pudiera abandonar la localidad.

Según la investigación, autor y víctima no se conocían previamente. Al parecer, coincidieron de manera fortuita en las inmediaciones de la estación de tren, donde el presunto autor se ganó la confianza del anciano. Una vez en el domicilio, ambos iniciaron una discusión que acabó con la agresión mortal. El detenido habría golpeado a la víctima hasta causarle la muerte, abandonando después la vivienda.

El juez ha decretado el ingreso en prisión del detenido.