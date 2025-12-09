Suscribete a
Sucesos

Detenido por agredir a una médica de Urgencias del hospital de Puertollano, que sufre un traumatismo craneoencefálico

El colegio de Médicos de Ciudad Real califica como «brutal y salvaje el ataque» y expresa a la doctora su «apoyo, cercanía y solidaridad» y la ofrece acompañamiento jurídico y emocional

Pide a Sanidad que implante de forma «urgente e íntegra» las medidas acordadas como las cámaras y los botones de pánico

Agresiones a sanitarios en Castilla-La Mancha: en 2024 hubo 692 incidentes, casi dos episodios violentos al día

Entrada principal del hospital de Puertollano
Entrada principal del hospital de Puertollano

F.F.

Toledo

El Colegio de Médicos de Ciudad Real ha condenado «de forma absoluta» la agresión sufrida ayer lunes por una médica del Servicio de Urgencias de Puertollano, un ataque que califica como «brutal y salvaje». El presunto autor huyó del hospital por una salida ... de emergencia, aunque fue detenido posteriormente por la Policía Nacional que,  tras pasar por dependencias policiales, lo trasladado a un centro psiquiátrico.

