Detenido por agredir a una médica de Urgencias del hospital de Puertollano, que sufre un traumatismo craneoencefálico

El Colegio de Médicos de Ciudad Real ha condenado «de forma absoluta» la agresión sufrida ayer lunes por una médica del Servicio de Urgencias de Puertollano, un ataque que califica como «brutal y salvaje». El presunto autor huyó del hospital por una salida ... de emergencia, aunque fue detenido posteriormente por la Policía Nacional que, tras pasar por dependencias policiales, lo trasladado a un centro psiquiátrico.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del día 8, cuando un varón de 46 años que permanecía en la sala de observación «mostró un comportamiento errático que evolucionó súbitamente hacia una actitud agresiva contra todo el personal presente» entre ellos facultativos, familiares de pacientes y personal de seguridad.

En su huida, el agresor accedió a la zona privada de Urgencias, donde se encontró con la doctora responsable del área y la atacó «de forma brutal, golpeándola, arrojándola al suelo, propinándole patadas y puñetazos y causándole un traumatismo craneoencefálico y una herida incisocontusa que requirió sutura». El Colegio detalla que, cuando la víctima se encontraba indefensa en el suelo, el hombre intentó arrastrarla hasta un cuarto de limpieza, aunque fue reducido gracias a la intervención conjunta de personal de seguridad, sanitarios y familiares de pacientes alertados por los gritos de auxilio.

La institución colegial ha expresado a la doctora su «apoyo, cercanía y solidaridad, así como el deseo de una pronta recuperación física y emocional». También ha puesto a su disposición acompañamiento jurídico y emocional, además de la posibilidad de personarse en el procedimiento judicial, «como hace siempre en defensa de los médicos agredidos».

El Colegio recuerda la importancia de que, ante cualquier agresión, el profesional solicite el parte de lesiones y presente la correspondiente denuncia, pasos que considera esenciales para activar la protección jurídica. En este caso, ambos procedimientos se han llevado a cabo correctamente. «Esta agresión es absolutamente intolerable. Ningún profesional debe acudir a su trabajo con miedo, ni aceptar como parte de su labor conductas violentas, amenazas o intimidaciones», expresa la institución.

Por último, el Colegio de Médicos señala que la «brutal agresión vivida ayer evidencia la urgencia de implantar íntegramente las medidas anunciadas recientemente por la Consejería de Sanidad para luchar contra las agresiones a personal sanitario y reforzar la prevención en todos los ámbitos asistenciales».