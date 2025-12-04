Desmantelada una organización criminal que introducía a extranjeros para trabajar en el campo en provincias como Albacete y Ciudad Real

Guardia Civil y Policía Nacional han desmantelado una organización criminal que introducía a ciudadanos extranjeros de varias nacionalidades, en situación irregular, a los que empleaba laboralmente en fincas agrícolas de las provincias de Albacete, Alicante, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Murcia, Valencia y Zaragoza.

Así ... lo ha informado este jueves en rueda de prensa la delegada del Gobierno de Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, quien ha indicado que la operación, llamada «FRANCISKAN-EVEREST», se inició en julio de 2024 y se ha saldado con 11 detenidos y otras dos investigadas por los delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y tráfico ilícito de mano de obra.

Además, se ha auxiliado a 322 personas, de las que 294 se encontraban en situación irregular.

El entramado consistía en aprovecharse de inmigrantes irregulares que entraban con visados de turista hasta países del Espacio Schengen, y, una vez en España, eran derivadas a otras partes del territorio nacional donde vulneraban sus derechos laborales.

Trasladados en furgonetas

De hecho, la delegada del Gobierno ha incidido en que la organización se estructuraba en diferentes ramificaciones interconectadas, siendo una de ellas la dedicada a alojar y emplear laboralmente a estos extranjeros en la localidad de Villalgordo del Júcar (Albacete), donde se les proporcionaba alojamiento, hacinándolos en colchones a ras de suelo, en zonas sin ventilación, con escasos aseos y en condiciones «totalmente indignas e inhumanas, absolutamente carentes de las mínimas condiciones de higiene y salubridad».

La delegada del Gobierno en la región ha informado de que cada día eran trasladados en furgonetas, algunas de ellas sin reunir condiciones de seguridad, hasta distintas fincas agrícolas. Como consecuencia, hubo varios accidentes de circulación y se tuvo que lamentar el fatal resultado de uno de ellos, en el que perdió la vida una persona de origen nepalí.

«La organización imponía unas duras condiciones laborales, realizando jornadas que en ocasiones llegaban a las 12 horas, cobrando comisiones abusivas por los desplazamientos hasta los lugares de trabajo, por las viviendas que realquilaban e incluso por la comida facilitada en los lugares de trabajo. En muchos casos, las víctimas trabajaban para la organización criminal durante meses sin percibir ningún tipo de prestación económica, únicamente retribuyendo su trabajo con una alimentación muy básica», ha destacado Tolón.

Fase final de la operación

En la fase final de la operación policial se realizaron nueve registros, ocho de ellos en Villalgordo del Júcar y uno en La Roda, interviniéndose dinero en efectivo, talonarios y cheques, teléfonos móviles, material informático, facturas, partes de trabajo, documentación fraudulenta, documentación acreditativa de la actividad delictiva, contabilidad paralela clandestina y doce vehículos, dos de ellos de alta gama.

La delegada del Gobierno ha señalado que «la explotación de la operación dejó a los inmigrantes en una especial situación de vulnerabilidad debido a la falta de arraigo y recursos económicos».

En este sentido, algunas víctimas se encuentran participando en vías para regularizar su situación legal en España. Además, las actuaciones «han logrado reubicar a un buen número de los inmigrantes en otros lugares en los que estas contaban con cierto arraigo y se espera que paulatinamente se consiga normalizar la situación social».

El atestado y los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de La Roda, que ha decretado la prisión provisional y sin fianza para seis de ellos. La Subdelegación del Gobierno no descarta más detenciones.