Desmantelada una organización criminal que introducía a extranjeros para trabajar en el campo en provincias como Albacete y Ciudad Real

La operación, llevada a cabo por Policía Nacional y Guardia Civil, se ha saldado con 11 detenidos y 322 personas auxiliadas

Dos operaciones contra el tráfico de drogas en la Manchuela albaceteña se saldan con 25 personas detenidas

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, informa de la operación
Toledo

Guardia Civil y Policía Nacional han desmantelado una organización criminal que introducía a ciudadanos extranjeros de varias nacionalidades, en situación irregular, a los que empleaba laboralmente en fincas agrícolas de las provincias de Albacete, Alicante, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Murcia, Valencia y Zaragoza.

Así ... lo ha informado este jueves en rueda de prensa la delegada del Gobierno de Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, quien ha indicado que la operación, llamada «FRANCISKAN-EVEREST», se inició en julio de 2024 y se ha saldado con 11 detenidos y otras dos investigadas por los delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y tráfico ilícito de mano de obra.

