Desalojan por un incendio en un vagón a los 210 pasajeros de un AVE que cruza la provincia de Ciudad Real

El incendio originado en el coche cola de un tren de alta velocidad, en el que viajan 210 personas, ha obligado a la suspensión del tráfico ferroviario en el tramo de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

El tren se encuentra detenido entre Puertollano y Calatrava y la Guardia Civil está evacuando a los pasajeros mientras los bomberos de Puertollano trabajan en la extinción del incendio.

El resto de trenes que circulan por esa vía están detenidos en el trayecto, según informa Adif, que sobre las 14.55 ha informado que «aún no tenemos previsión» de cuándo se solucionará el incidente y añade que «en cuanto bomberos den por concluido su trabajo, podremos valorar el restablecimiento de la circulación».