Desactivado el Meteocam en la provincia Albacete al no registrarse incidencias por las tormentas
El plan permaneció activo cuatro horas en fase de alerta tras los avisos lanzados por AEMET para las comarcas albaceteñas de La Mancha y Alcaraz y Segura
Reabren al tráfico la AB-106 y AB-105 a su paso por Navas de Jorquera (Albacete), cortadas unas horas por balsas de agua
El Gobierno de Castilla-La Mancha, ha desactivado, a las nueve de la tarde este miércoles, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOCAM).
El operativo permanecía activado desde las cinco de la tarde en fase de alerta en la provincia de Albacete, tras emitir la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) avisos de nivel naranja por tormentas para las comarcas albaceteñas de La Mancha y Alcaraz y Segura.
La desactivación del Plan Específico se ha llevado a cabo tras la finalización de los avisos, así como por la ausencia de incidentes registrados en el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2 durante el tiempo de activación del METEOCAM.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete