Denuncian nueva agresión física y verbal a un médico en el consultorio de Poblete

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM-CLM) ha condenado «enérgicamente» la agresión física y verbal sufrida este lunes, a las 11.30 horas, por un médico de Atención Primaria en el consultorio médico de Poblete. Los hechos ya han sido denunciados ... por el profesional ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Desde CESM-CLM han expresado su solidaridad con el compañero agredido y han exigido al Sescam medidas «inmediatas y eficaces» para frenar unas agresiones que no pueden normalizarse.

Han reclamado «mayor seguridad» en los centros sanitarios, protocolos de actuación rápidos y apoyo psicológico a los profesionales. «Los sanitarios deben poder ejercer su labor en condiciones de respeto y seguridad», concluye el sindicato en nota de prensa.