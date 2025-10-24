Suscribete a
La denuncia de un vecino de Albacete destapa una red que vendía viviendas suplantando la identidad de sus propietarios

La Guardia Civil detiene a once personas, entre ellas un funcionario de la Agencia Tributaria, por estafar 400.000 euros en la compraventa falsa de una parcela en Marbella. Los agentes practicaron el registro de una vivienda en Toledo

Cinco detenidos en Madrid y Barcelona por estafar mediante el método del 'falso hijo en apuros' tras un 'golpe' en Pelahustán

Los detenidos suplantaban la identidad de los propietarios para perpetrar las estafas imafgen de archivo

Albacete

La denuncia de un vecino de Albacete ha permitido a la Guardia Civil desmantelar una organización criminal dedicada a la venta fraudulenta de bienes inmuebles mediante la suplantación de identidad de sus propietarios. La operación, desarrollada por agentes del puesto de Los Barrios ( ... Cádiz), se ha saldado con once detenidos, entre ellos un funcionario de la Agencia Tributaria que presuntamente facilitaba datos personales a los estafadores. Los detenidos están acusados de falsedad documental, estafa, organización criminal, cohecho y revelación de secretos.

