La denuncia de un vecino de Albacete destapa una red que vendía viviendas suplantando la identidad de sus propietarios

La denuncia de un vecino de Albacete ha permitido a la Guardia Civil desmantelar una organización criminal dedicada a la venta fraudulenta de bienes inmuebles mediante la suplantación de identidad de sus propietarios. La operación, desarrollada por agentes del puesto de Los Barrios ( ... Cádiz), se ha saldado con once detenidos, entre ellos un funcionario de la Agencia Tributaria que presuntamente facilitaba datos personales a los estafadores. Los detenidos están acusados de falsedad documental, estafa, organización criminal, cohecho y revelación de secretos.

La investigación comenzó en febrero de 2024, cuando un ciudadano albaceteño denunció haber abonado 400.000 euros por la compra de una parcela situada en una zona exclusiva de Marbellacuya propiedad nunca llegó a transmitirse. La operación de compraventa se formalizó en una notaría de Los Barrios, donde los autores utilizaron documentación falsificada para suplantar la identidad de los verdaderos propietarios.

Según ha informado la Guardia Civil, los estafadores ofrecieron el inmueble a un precio muy por debajo de su valor de mercado para captar al comprador y, posteriormente, firmaron la venta con identidades falsas.

En la primera fase de la investigación fueron detenidas cuatro personas y se practicaron cuatro registros domiciliarios en Marbella, Jimena (Cádiz) y Toledo, localidades de residencia de varios implicados. Los agentes se incautaron de más de 130.000 euros en efectivo y documentación falsificada utilizada para suplantar a los propietarios.

Durante la segunda fase, los investigadores identificaron a la mujer que se hizo pasar por la propietaria de la vivienda en la notaría de Los Barrios, así como a otras tres personas dedicadas a falsificar los pasaportes empleados en la transacción.

Un funcionario de la Agencia Tributaria, entre los detenidos

En esta etapa también fue detenido un funcionario de la Agencia Tributaria, que presuntamente facilitaba datos personales confidenciales a la red aprovechando su acceso a bases de datos oficiales. La Guardia Civil señala que sin esa información no habría sido posible consumar la estafa.

La operación permitió además descubrir la implicación del grupo en otra estafa en Benahavís (Málaga), donde se suplantó la identidad del CEO de una compañía aérea para intentar vender una vivienda. Este caso fue denunciado por la víctima en los juzgados de Marbella.

Los investigadores han determinado que la organización actuaba de forma jerarquizada y con funciones muy definidas. Localizaban propietarios extranjeros de viviendas que pasaban largas temporadas fuera de España y buscaban personas de la misma nacionalidad para hacerse pasar por ellos. Con documentación falsificada, formalizaban las operaciones ante notario y se repartían los beneficios.