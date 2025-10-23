El 90% de los delitos más graves enjuiciados en Castilla-La Mancha son contra la libertad sexual de menores

El fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández García, ha presentado la Memoria Anual de la Fiscalía correspondiente al ejercicio 2024, un documento que recoge la actividad desarrollada por el Ministerio Fiscal en el conjunto de la comunidad autónoma durante el último ... año.

Fernández ha destacado que 2024 se ha caracterizado por un incremento generalizado de la actividad jurisdiccional y, en consecuencia, de la actuación del Ministerio Fiscal. «Prácticamente todas las cifras aumentan respecto al año anterior: se han incoado más procedimientos, se han celebrado más juicios y se han emitido más calificaciones», señaló el fiscal superior, subrayando que este incremento refleja un mayor dinamismo en la administración de justicia tras varios años marcados por conflictos laborales y retrasos en los juzgados.

Sin embargo, este balance positivo también tiene una parte negativa. Fernández advirtió que la pendencia —la diferencia entre los asuntos que se inician y los que quedan pendientes al final del año— ha crecido en 2024, lo que evidencia la persistencia de un volumen elevado de causas sin resolver. A este problema se suma el de la dilación excesiva en la tramitación de los procedimientos, especialmente en el ámbito penal.

El fiscal superior lamentó que algunos procesos lleguen a prolongarse «siete, ocho o incluso diez años», algo que —dijo— «carece de sentido desde cualquier punto de vista, tanto para las víctimas como para los investigados».

Otro de los puntos de preocupación que recoge la Memoria es la elevada tasa de suspensión de juicios, que en Castilla-La Mancha alcanza el 42% —por encima de la media estatal, situada en torno al 40 %—. «En algunas provincias, prácticamente se suspenden tantos juicios como los que se celebran», explicó Fernández. Las causas son variadas, pero en muchos casos obedecen a problemas de organización y sobrecarga en los juzgados, renuncias o incomparecencias de letrados y deficiencias en la citación de testigos y peritos.

«Preocupante aumento» de la ciberviolencia de género

En cuanto a la propia actuación de la Fiscalía, Fernández destacó que las seis fiscalías de la región (las cinco provinciales y la autonómica) cumplen puntualmente sus funciones. «No tenemos retrasos en el despacho de asuntos; se trabaja con diligencia y se despachan los procedimientos dentro de plazo», aseguró. No obstante, insistió en la necesidad de reforzar las plantillas, recordando que «por cada dos jueces adicionales que se reclaman en Castilla-La Mancha, sería necesario al menos un fiscal más».

Entre las materias que más preocupan al Ministerio Fiscal, Fernández mencionó en primer lugar la violencia de género, que «no desciende» y que en 2024 registró «cifras preocupantes», con un número elevado de víctimas mortales, precisó que que la tramitación ha mejorado respecto a años anteriores, aunque persisten retrasos que deben corregirse sobre todo en los juicios rápidos, que se celebran inicialmente en los juzgados de guardia, donde hay casos de demoras excesivas.

«Cuando no hay conformidad entre las partes y la causa pasa al juzgado de lo penal, la ley establece un plazo de quince días para la vista. Sin embargo, en algunos lugares de Castilla-La Mancha estamos superando los cuatro meses. Eso debe corregirse, porque supone un perjuicio evidente para la víctima y para el investigado, que permanecen durante ese tiempo pendientes de una resolución judicial o de medidas de protección.»

Así, alertó de que la violencia de género se está cometiendo a edades cada vez más tempranas. Según explicó, los jóvenes comienzan a mantener relaciones afectivas a edades más jóvenes y, en muchos casos, presentan una «visión distorsionada de la realidad», marcada por concepciones machistas y actitudes de dominio, generalmente del varón sobre la mujer.

El fiscal también ha mostrado su preocupación por el aumento de los delitos contra la libertad sexual de menores de 16 años, que representan aproximadamente el 90% de los delitos más graves enjuiciados en la comunidad. De unos 120 casos graves registrados, cerca de 100 corresponden a este tipo de delitos, que afectan mayoritariamente a niñas y suelen producirse en el entorno familiar. «El esquema más frecuente es el del compañero o pareja de la madre que comete abusos sobre la menor», precisó.

Respecto al funcionamiento de las pulseras de control telemático para agresores de violencia de género, el fiscal indicó que «no se han detectado incidencias significativas en Castilla-La Mancha», a diferencia de lo que se reportó en la memoria de la Fiscalía General del Estado en marzo de 2024, donde algunas fiscalías provinciales señalaron anomalías derivadas del cambio de sistema. «En Castilla-La Mancha, los delegados de violencia de género no han informado de problemas relevantes, más allá de falsos positivos ocasionales, comparables a los fallos de cobertura habituales en los teléfonos móviles».

Esta situación, señaló, se ha constatado tanto en la jurisdicción de menores como en la de adultos, aunque no se trate de matrimonios, sino de relaciones de noviazgo o convivencia que quedan igualmente comprendidas dentro del ámbito de la ley de violencia de género.

En los últimos años, además, se ha observado un crecimiento significativo de la ciberviolencia de género, es decir, aquella ejercida a través de las nuevas tecnologías. Si antes predominaba la violencia física —insultos, amenazas, agresiones o lesiones—, ahora son las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea como Whatsapp, Instagram o Telegram las que se han convertido en el principal medio y fuente de prueba en muchos procedimientos judiciales. Cada día se registran denuncias sustentadas en este tipo de evidencias digitales.

En este sentido, alertó también del «crecimiento constante» del cibercrimen, con especial atención a los delitos cometidos a través de internet contra menores —acoso, captación o elaboración de material de abuso sexual infantil—, muchos de los cuales permanecen ocultos por la alta «cifra negra» de delitos no denunciados.

Otro ámbito de especial atención es la siniestralidad laboral, en la que Castilla-La Mancha continúa apareciendo entre las comunidades con mayor índice de accidentes, especialmente con víctimas mortales. Fernández celebró la reciente creación del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral, así como la preparación de un nuevo convenio de colaboración entre la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y la Fiscalía autonómica, en el marco de un acuerdo nacional impulsado por la Fiscalía General del Estado. Cada provincia cuenta ya con un fiscal delegado de siniestralidad laboral y un coordinador regional en la Fiscalía de Albacete.

Sobre la situación de los procedimientos por violencia de género, Fernández explicó que la tramitación ha mejorado respecto a años anteriores, aunque persisten retrasos que deben corregirse.

«En general, la situación en materia de violencia de género no es especialmente mala ni distinta al resto de procedimientos. La mayoría de las causas se resuelven en los juzgados de violencia sobre la mujer a través de diligencias urgentes, pero los juzgados siguen muy sobrecargados.»

El fiscal detalló que los juicios rápidos por violencia de género, que se celebran inicialmente en los juzgados de guardia, presentan en algunos casos demoras excesivas.

Apoyo a las personas con discapacidad

Fuera del ámbito penal, la Fiscalía ha desarrollado un importante trabajo en el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Según explicó Fernández, la mayoría de los procedimientos de revisión de medidas de apoyo han sido promovidos directamente por el Ministerio Fiscal, que también actúa a instancia de familiares en los casos en que las personas afectadas necesitan protección.

Asimismo, el fiscal superior subrayó la labor de supervisión en centros sociosanitarios y unidades psiquiátricas, donde las fiscalías de la región verifican de forma periódica la existencia de protocolos adecuados para el uso de medidas de sujeción física y farmacológica, garantizando siempre el respeto a la dignidad y derechos de las personas ingresadas.

En este sentido, Fernández destacó la «gran labor» realizada por el Ministerio Fiscal en todos los ámbitos de su competencia. «Trabajamos en todos los frentes posibles, con dedicación y responsabilidad», subrayó, antes de introducir una reflexión final sobre la situación actual de la Fiscalía español

En este sentido, el fiscal superior defendió la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo procesal en el que los fiscales asuman la dirección de la investigación penal, tal y como viene reclamando la Fiscalía General del Estado y las asociaciones de fiscales.

Finalmente, el Fiscal Superior reiteró su compromiso personal y el de toda la institución con la defensa de la legalidad, los derechos de las víctimas y el fortalecimiento del Estado de Derecho. «La Fiscalía trabaja con independencia, rigor y vocación de servicio público. Es un pilar esencial de nuestra democracia y seguiremos cumpliendo con nuestra misión con la mayor entrega posible.»