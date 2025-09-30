El Debate de la Región, el 16 y 17 de octubre, y del Estatuto de Autonomía el 11 de noviembre: las dos grandes citas políticas de Castilla-La Mancha

Martínez Guijarro durante la rueda de prensa previa a la reunión del Consejo de Gobierno

La reforma de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha se debatirá y votará en el Congreso de los Diputados el próximo 11 de noviembre, según ha informado este martes el vicepresidente primero de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro, quien también ha adelantado en rueda de prensa los asuntos principales que se abordarán en el Debate del Estado de la Región, que tendrá lugar los días 16 y 17 de octubre en las Cortes de Castilla-La Mancha.

Ha destacado Guijarro que el Debate del Estado de la Región se celebra coincidiendo con la década que Emiliano García-Page lleva gobernado en la región, «y es el momento para hacer el balance de esta década de logros» en la que destacan «la recuperación de derechos y de prestación de servicios», ha dicho.

Una gestión con el 51% de cumplimiento de los 161 compromisos adoptados por el presidente regional. Se trata de «141 compromisos cumplidos, 364 en estado avanzado y 258 iniciados», ha explicado el vicepresidente primero.

A su juicio, es una «década de logros con un elemento principal: el diálogo social e institucional« que ha regido la acción de gobierno» en una región que «es una especie de isla de diálogo y entendimiento dentro del espectro político nacional».

Ha hablado Guijarro de los 30 grandes pactos que se han alcanzado en los últimos diez años, o las 79 leyes aprobadas, la mitad por unanimidad, en las Cortes de Castilla-La Mancha, de entre las que ha destacado la reforma del Estatuto de Autonomía que el 11 de noviembre será debatida en el Congreso de los Diputados y posteriormente en el Senado.

Ha calificado a Castilla-La Mancha como «referente internacional en políticas de lucha contra la despoblación«, para lo que fue aprobada en su día una Ley específica que ha contribuido notablemente a la reversión de la situación en numerosas zonas afectadas e incluso en la obtención de salgo migratorio positivo en algunas.

«Somos referentes en política social«, ha añadido, con un 8,3 de nota en la Ley de Dependencia; con más de 78.000 personas atendidas (»44.000 más que cuando llegamos«), y con mayor inversión en atención a mayores.

Tras analizar los logros sanitarios, educativos y en materia de empleo, Martínez Guijarro ha citado el 87% de grado de cumplimiento en la gestión del Plan de Recuperación con los fondos Next Generation.

En cuanto a los dos años que restan de legislatura, el vicepresidente primero ha señalado que hay que ultimar los presupuestos de la Comunidad autónoma para 2026, con 9.000 millones de euros de techo de gasto; equilibrar ese presupuesto «con déficit cero, congelación de la presión fiscal y supresión de alguna tasa», ha dicho.

En definitiva, «crecer para compartir con la sociedad, como dice el presidente Page».