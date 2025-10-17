David Moreno (Vox): «Frente al fraude de Page, Vox ofrece hechos, no promesas»

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes regionales, David Moreno, ha cerrado su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región con un duro reproche al presidente Emiliano García-Page, al que ha tildado de liderar «un Gobierno fracasado que ... vive de titulares vacíos y anuncios que no cumple». Moreno ha defendido el papel de su grupo como alternativa política «clara, firme y sin ambigüedades», y ha asegurado que Vox ha venido «a conquistar, no a heredar las cenizas del pasado».

Moreno ha denunciado desde la tribuna que las políticas del Ejecutivo regional han derivado en un «abandono» de los sectores más vulnerables, una sanidad pública «deteriorada», una educación «sin calidad» y un campo «asfixiado por la burocracia y la Agenda 2030».

En este contexto, el dirigente de Vox ha apostillado que «la realidad es tozuda. Page prometió igualdad y bienestar, pero ha dejado a Castilla-La Mancha con recortes sociales, impuestos altos y servicios esenciales colapsados».

Tirando de argumentario nacional

Durante su intervención, también ha destacado la «incoherencia» del gasto público socialista. «Se destinan 250 euros al día a cada menor inmigrante, pero solo 46 euros a nuestros mayores en residencias, e incluso 17 en algunos casos», por lo que ha reclamado «prioridad nacional» en las ayudas y políticas públicas: «Los españoles primero», ha sentenciado.

En línea con el argumentario nacional de su formación política, Moreno ha incidido en que los castellanomanchegos «no queremos más promesas, queremos hechos. Queremos barrios seguros, autónomos sin trabas, jóvenes con vivienda digna y una carrera profesional sanitaria ya».

El dirigente del partido radical ha cerrado su discurso apelando al «sentido común» y al «orgullo nacional» como ejes de una futura alternativa. «El próximo Gobierno de Castilla-La Mancha será el que crea en esta tierra, el que escuche a sus familias y devuelva a los ciudadanos la esperanza. Y será un Gobierno de Vox», ha vaticinado.