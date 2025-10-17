Suscribete a
David Moreno (Vox): «Frente al fraude de Page, Vox ofrece hechos, no promesas»

El portavoz de Vox critica la «falta de respeto y de voluntad» del Gobierno socialista y defiende las propuestas presentadas por su grupo como alternativa real para Castilla-La Mancha

David Moreno, presidente del Grupo Parlamentario Vox, ayer en las Cortes regionales
David Moreno, presidente del Grupo Parlamentario Vox, ayer en las Cortes regionales ABC

J. Guayerbas

Toledo

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes regionales, David Moreno, ha cerrado su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región con un duro reproche al presidente Emiliano García-Page, al que ha tildado de liderar «un Gobierno fracasado que ... vive de titulares vacíos y anuncios que no cumple». Moreno ha defendido el papel de su grupo como alternativa política «clara, firme y sin ambigüedades», y ha asegurado que Vox ha venido «a conquistar, no a heredar las cenizas del pasado».

