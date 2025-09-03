Un curso internacional de la UCLM analiza el impacto del capitalismo en el derecho social

Dirigido por los catedráticos de la UCLM Joaquín Aparicio y Antonio Baylos y coordinado por el profesor de la Universidad de Palermo Guillermo Gianibelli, el curso analizará la actual tensión entre el modelo de Estado social y democrático de derecho y el auge de las desigualdades económicas y políticas. La reflexión se centrará en la capacidad de las democracias para garantizar los derechos sociales y laborales en un contexto de creciente concentración de poder económico y tecnológico en manos de grandes corporaciones y oligarquías.

El programa combina conferencias magistrales y trabajo en grupos. A lo largo de diez días, intervendrán especialistas como el diputado y profesor Gerardo Pisarello (Universidad de Barcelona), quien tratará sobre el impacto del capital oligárquico en la democracia latinoamericana, o Adoración Guamán (Universidad de Valencia), que centrará su ponencia en empresas transnacionales y derechos humanos. También está prevista la intervención del secretario de Estado de Trabajo y profesor de la UCLM, Joaquín Pérez Rey, que analizará el proyecto reformista español como fortalecimiento democrático.

El curso contará también con la participación de académicos italianos, entre ellos Laura Calafá (Universidad de Ferrara), Valeria Nuzzo (Universidad de la Campania Luigi Vanvitelli), Federico Martelloni, Ester Villa, Giulio Centamore y Andrea Lassandari (Universidad de Bolonia), así como Guido Balandi (Universidad de Ferrara). Sus ponencias se centrarán en materias como los derechos sindicales en la Unión Europea, la protección del trabajo como fundamento democrático, la represión penal de la lucha sindical, la representación política del trabajo y el papel del Estado de bienestar.

Además, el programa incluye sesiones a cargo de profesorado de la UCLM. Junto a los directores, Joaquín Aparicio ('La justicia social como base de la paz y de la democracia') y Antonio Baylos ('Libertad sindical y derecho de huelga como derechos democráticos fundamentales'), intervendrán Laura Mora ('La política del trabajo de las mujeres como palanca democrática'), Francisco Trillo ('Trabajo en plataformas y derechos laborales'), Nunzia Castelli ('El respeto de los derechos al inmigrante') y María José Romero, que moderará la conversación de clausura con el jurista Pedro Guglielmetti.

