Cuenca pide al Gobierno un «trato igualitario» con Valencia: un cien por cien de financiación por los daños de la dana

El presidente de la Diputación conquense, Álvaro Martínez Chana, considera un agravio que el Estado solo asuma el 50% del coste en Cuenca mientras en la provincia vecina financia la totalidad de las reparaciones

Álvaro Martínez Chana, presidente de la Diputación de Cuenca
F.F.

Toledo

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; y al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para ... expresar su «disconformidad» con la resolución publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado, en la que se establece que el Ejecutivo central financiará únicamente el 50% del coste de reparación de los daños provocados por la dana de octubre de 2024.

