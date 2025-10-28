Cuenca pide al Gobierno un «trato igualitario» con Valencia: un cien por cien de financiación por los daños de la dana

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; y al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para ... expresar su «disconformidad» con la resolución publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado, en la que se establece que el Ejecutivo central financiará únicamente el 50% del coste de reparación de los daños provocados por la dana de octubre de 2024.

Para Martínez Chana, considera que esta decisión supone «un agravio muy importante para nuestra provincia», especialmente para los municipios de la Serranía Baja, la zona más afectada por la tormenta, donde se concentran localidades de menos de 1.000 habitantes que carecen de recursos para afrontar el 50% restante de las obras.

En su misiva, Martínez Chana recuerda que el Gobierno sufragó el cien por cien del coste de reparación en la vecina provincia de Valencia ante el mismo fenómeno meteorológico, por lo que reclama un «trato igualitario» para Cuenca. «No entendemos que se trate de forma distinta a territorios que han sufrido el mismo desastre», argumenta el presidente de la Diputación.

Noticia Relacionada La Diputación de Albacete aprueba 11,7 millones de euros para reparar las carreteras dañadas por la dana de 2024 ABC El pleno da luz verde por unanimidad a una modificación de crédito para financiar 23 actuaciones cofinanciadas al 50% por el Estado, un año después del temporal que dejó seis víctimas en Letur

El dirigente provincial lamenta que, un año después del paso de la dana, muchas infraestructuras sigan siendo inaccesibles o inutilizables, entre ellas varios caminos rurales esenciales para la comunicación de explotaciones agrícolas y ganaderas. «Me veo en la obligación de trasladar el malestar de las personas que quieren seguir viviendo en sus pueblos y que aún hoy no pueden acceder con normalidad a ellos», afirma Martínez Chana.

Por todo ello, el presidente de la Diputación apela a la «sensibilidad» del Gobierno central y solicita una «revisión urgente de la resolución« para garantizar una financiación justa que permita acometer la reparación de infraestructuras locales y provinciales dañadas por la tormenta.

Martínez Chana ha querido, no obstante, reconocer la disposición que el actual Gobierno ha mostrado en otras ocasiones ante catástrofes meteorológicas que han afectado a la provincia. «Confío en que el Gobierno de España demuestre una vez más su sensibilidad hacia el medio rural», concluye el presidente.