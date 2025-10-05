Suscribete a
Cuatro jóvenes heridos tras chocar un coche y un camión en Sacedón

El accidente de tráfico ha ocurrido sobre las tres y media de la tarde en la N-320

Guadalajara

La colisión entre un turismo y un camión en Sacedón se ha saldado con cuatro hombres heridos, que han tenido que ser trasladados al Hospital Universitario de Guadalajara.

Según ha informado el servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha notificado a las 15.33 horas en la N-320 en el kilómetro 224.

Los afectados son cuatro varones de 24, 25, 28 y 29 años. Tres de ellos han sido trasladados en ambulancia de soporte vital básico y el cuarto en UVI. Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil.

