Cuatro heridos leves, tres de ellos menores de edad, en una colisión múltiple en la A-30 a la altura de Hellín

El accidente, en el que se han visto implicados dos turismos y una furgoneta, ha ocurrido a mediodía en el kilómetro 69 de la autovía y los heridos han sido trasladados al hospital de Hellín

Los heridos fueron trasladados en ambulancias de soporte vital básico al hospital de Hellín
Cuatro personas, tres de ellas menores de edad, han resultado heridas leves este viernes en un accidente de tráfico registrado en la autovía A-30, a la altura del término municipal de la localidad albaceteña de Hellín, tras la colisión entre dos turismos y una ... furgoneta.

