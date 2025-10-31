Cuatro heridos leves, tres de ellos menores de edad, en una colisión múltiple en la A-30 a la altura de Hellín

Cuatro personas, tres de ellas menores de edad, han resultado heridas leves este viernes en un accidente de tráfico registrado en la autovía A-30, a la altura del término municipal de la localidad albaceteña de Hellín, tras la colisión entre dos turismos y una ... furgoneta.

Según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el siniestro se ha producido pasadas las doce y media del mediodía en el punto kilométrico 69 de la autovía, en sentido Murcia.

Los heridos son dos niñas de 4 y 11 años, un niño de 6 años y un hombre de 44, que fueron atendidos inicialmente por una UVI móvil y posteriormente trasladados al Hospital de Hellín en una ambulancia de soporte vital básico.

Noticia Relacionada Reabierta al tráfico la A-4 en Valdepeñas tras el vuelco de un camión cuyo conductor resultó herido ABC El siniestro, ocurrido a la altura del kilómetro 190 en sentido Madrid, obligó a habilitar un desvío provisional mientras los bomberos rescataban al conductor, trasladado al hospital de Manzanares

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, personal sanitario y operarios de mantenimiento de carreteras, que trabajaron para restablecer la circulación en la zona tras el suceso.