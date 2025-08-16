Cuatro heridos, uno de ellos grave, tras la salida de vía de un turismo en Gabaldón (Cuenca)

Hospital de Cuenca, donde han sido trasladados tres de los heridos

Cuatro personas han resultado heridas tras salirse de la vía un turismo en el kilómetro 79 de la carretera autonómica CM-220, a la altura de la localidad conquense de Gabaldón, ha informado el servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El suceso se ha producido sobre las 8.12 horas de este sábado. Los heridos son un hombre de 65 años trasladado grave por una UVI al hospital de Albacete, una mujer de 45 años con heridas de diversa consideración trasladada por una ambulancia de soporte vital al hospital de Cuenca y un hombre de 48 años y una mujer de 28 heridos leves y trasladados por una ambulancia de Urgencias al hospital de Cuenca.

En el operativo de emergencias han intervenido también la Guardia Civil, bomberos de Motilla del Palancar, un médico de Urgencias y un helicóptero sanitario.