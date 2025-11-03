Suscribete a
operación de la guardia civil y la agencia tributaria

Cuatro detenidos en Trijueque (Guadalajara) en el desmantelamiento de una plantación 'indoor' con 612 plantas de marihuana

operación 'Colombia-Capetri'

Funcionarios de Vigilancia Aduanera y agentes de la Guardia Civil de Sigüenza intervienen 66 kilos de marihuana y destapan un fraude eléctrico de más de 13.000 euros

Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Castilla-La Mancha, junto a agentes de la Guardia Civil de Sigüenza, han desmantelado una plantación 'indoor' de marihuana en el municipio de Trijueque (Guadalajara), en una operación que se ha saldado con cuatro ... detenidos y la intervención de 612 plantas, que se corresponden con 66 kilos de marihuana. A los cuatro detenidos se les imputan delitos contra la salud pública, tráfico de drogas y de fraude en el fluido eléctrico.

