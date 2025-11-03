Cuatro detenidos en Trijueque (Guadalajara) en el desmantelamiento de una plantación 'indoor' con 612 plantas de marihuana

Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Castilla-La Mancha, junto a agentes de la Guardia Civil de Sigüenza, han desmantelado una plantación 'indoor' de marihuana en el municipio de Trijueque (Guadalajara), en una operación que se ha saldado con cuatro ... detenidos y la intervención de 612 plantas, que se corresponden con 66 kilos de marihuana. A los cuatro detenidos se les imputan delitos contra la salud pública, tráfico de drogas y de fraude en el fluido eléctrico.

La operación, denominada 'Colombia-Capetri', se inició a mediados de año, gracias a los controles realizados en la zona por funcionarios de Vigilancia Aduanera. Tras coincidir en las investigaciones con la Guardia Civil de la Compañía de Sigüenza, la investigación continuó de forma conjunta.

La fase de explotación concluyó con la entrada y registro del inmueble, en cuyo interior los agentes encontraron un total de 612 plantas de cannabis sativa en diferentes estadios de crecimiento y floración.

Sistema de riego

Las plantas se distribuían en distintas estancias del inmueble, donde se había instalado toda la infraestructura necesaria para el cultivo ilegal. Los agentes comprobaron que el lugar contaba con una instalación eléctrica adaptada para abastecer aparatos de climatización, sistemas de extracción de aire y lámparas de iluminación y calor. También se halló un sistema de riego y diversos productos fertilizantes empleados para acelerar el crecimiento de las plantas.

Tanto la droga como los enseres y materiales utilizados fueron incautados, y en el registro se detuvo a tres personas, a las que se imputan delitos contra la salud pública, tráfico de drogas y fraude eléctrico.

Durante la actuación, los agentes descubrieron una conexión ilegal al suministro eléctrico, cuyo fraude se estima en más de 13.000 euros.

La operación culminó el pasado miércoles 29 de octubre con la detención de una cuarta persona en Torrejón de Ardoz, relacionada con los hechos.

La actuación fue desarrollada por la Unidad Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Guadalajara, con la colaboración del Grupo de Reacción e Intervención de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera y del Grupo de Investigación de la Compañía de la Guardia Civil de Sigüenza.