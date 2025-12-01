CSIF urge a la Junta y a los ayuntamientos de Castilla-La Mancha a aplicar ya la subida salarial del 2,5% a los empleados públicos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado al Gobierno regional y a las corporaciones locales que agilicen la aplicación de la subida salarial prevista para los empleados públicos de Castilla-La Mancha tras el Acuerdo Marco por la mejora del empleo ... público y el servicio a la ciudadanía, firmado el pasado jueves con el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública.

Según explica el sindicato, el acuerdo establece un incremento del 2,5% para este año con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025. En el caso de la Administración General del Estado, este aumento se reflejará en las nóminas entre diciembre y enero, mientras que en el resto de ámbitos serán las administraciones regionales y locales las responsables de aplicar el incremento.

CSIF recuerda que casi 140.000 empleados públicos de Castilla-La Mancha —personal funcionario, laboral y estatutario— se beneficiarán de un Acuerdo Marco que contempla una subida salarial total del 11,4% hasta 2028. El incremento se distribuirá en un 2,5% en 2025, hasta un 2% en 2026, un 4,5% en 2027 y un 2% en 2028, al que se suma el 0,4% derivado de la mejora proporcional de complementos y salarios base.

Incrementos de hasta 5.560 euros al año

Las estimaciones del sindicato reflejan que, solo en 2025 y sin tener en cuenta complementos específicos ni trienios, la ganancia media anual será de 767 euros para el Grupo A1; 627 euros para el A2; 551 euros para el Grupo B y 478 euros para el Grupo C1. Para el final del periodo, en 2028, estos incrementos ascenderán a 3.512 euros para los A1; 2.870 euros para los A2; 2.524 euros para el Grupo B y 2.187 euros para el C1. En el caso de trabajadores con una relación laboral equivalente a cinco trienios, el incremento acumulado superará los 5.560 euros para los A1; 4.349 euros para los A2 y 3.202 euros para los C1.

El presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Lorenzo Domínguez, ha señalado que «es el momento de avanzar de una vez por todas tras el nefasto acuerdo de 2022», recordando que el sindicato considera necesario convocar la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha. En su opinión, este espacio debe servir no sólo para concretar el aumento salarial, sino también para aplicar en la región las mejoras en condiciones laborales y empleo público que contempla el Acuerdo Marco.

Entre estas mejoras se encuentran la ampliación de permisos, avances en conciliación y acción social, progresos en promoción interna y movilidad, actualización de dietas y kilometraje, desarrollo del teletrabajo, refuerzo de la salud laboral, procesos selectivos más ágiles y la eliminación de la tasa de reposición.