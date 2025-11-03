Suscribete a
CSIF reclama a la Junta una campaña de extinción de incendios de seis meses en Castilla-La Mancha

El sindicato pide que las campañas se desarrollen del 1 de mayo al 31 de octubre y advierte de la «temeridad» del modelo actual de 96 días por la falta de medios y por la precariedad laboral en Geacam. Exige la creación de una Agencia Pública de Bomberos Forestales

El incendio del Pico del Lobo estuvo 23 días activo EFE

F.F.

Toledo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Consejería de Desarrollo Sostenible que comience a planificar para el año próximo una campaña de extinción de incendios de seis meses de duración.

CSIF expone la necesidad de que las campañas ... de extinción comiencen el 1 de mayo y concluyan el 31 de octubre, tal y como se está comprobando en los últimos años, «en los que se están produciendo incendios durante estos meses debido a las altas temperaturas registradas», ha informado el sindicato en nota de prensa.

