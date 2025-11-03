CSIF reclama a la Junta una campaña de extinción de incendios de seis meses en Castilla-La Mancha

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Consejería de Desarrollo Sostenible que comience a planificar para el año próximo una campaña de extinción de incendios de seis meses de duración.

CSIF expone la necesidad de que las campañas ... de extinción comiencen el 1 de mayo y concluyan el 31 de octubre, tal y como se está comprobando en los últimos años, «en los que se están produciendo incendios durante estos meses debido a las altas temperaturas registradas», ha informado el sindicato en nota de prensa.

El sindicato recuerda que ejemplos recientes como los incendios del Pico del Lobo (Guadalajara), con 3.000 hectáreas quemadas, o el de Almorox (Toledo), con 500 hectáreas, «deben servir de advertencia para alargar la campaña de extinción de incendios».

Actualmente, señala CSIF, Desarrollo Sostenible «sólo mantiene una campaña de 96 días, frente a los 122 que había en la anterior legislatura, y va reactivando medios de acuerdo a las necesidades, lo que supone una auténtica temeridad, tanto por la falta de agilidad y rapidez en los tiempos de respuesta como en la coordinación de los efectivos».

«Es más, en la reactivación de medios no se están respetando los tiempos mínimos -siete días- de aviso de incorporación por lo que la buena voluntad de los bomberos forestales en la presente campaña ha sido determinante, ya que en muchos casos se les ha reactivado de un día para otro», añade el sindicato.

Para CSIF, el actual modelo escalonado de extinción de incendios con cierres y reactivaciones de medios, que Desarrollo Sostenible mantiene bajo el argumento de «eficiencia de recursos», es «tremendamente imprudente como se ha comprobado en los citados ejemplos del Pico del Lobo y Almorox». Además, considera que este modelo «trata de esconder la actual precariedad en la empresa pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam)».

30% de precariedad

El sindicato apunta que la temporalidad supera el 30% en Geacam, lo que provoca que «muchos trabajadores busquen otros destinos más estables» y que, al haber menos días de campaña, «hay menos tiempo para formarse, realizar maniobras y comprobar que los equipos funcionen correctamente».

«Tampoco se ha cubierto el cien por cien del personal durante la campaña dejando incluso medios con solo dos componentes cuando se exigen cuatro para que un trabajo sea seguro y eficaz, cerrando asimismo torres de vigilancia: con menos personal activo se corre el riesgo de que los conatos deriven en incendios», advierte CSIF.

El sindicato suma a esta situación las malas condiciones salariales, con un sueldo base de 1.200 euros netos, disponibilidad absoluta 24/7 durante la campaña de incendios a 0,37 euros/hora, además del riesgo vital -penosidad, toxicidad y peligrosidad- por 2 euros al día.

Por todo ello, CSIF exige una campaña de extinción de incendios de seis meses y la profesionalización del sector mediante la creación de una Agencia Pública de Bomberos Forestales con presupuesto propio de la Junta de Comunidades, «por el bien de nuestro entorno natural».