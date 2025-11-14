Suscribete a
CSIF reclama un complemento retributivo para tutores y coordinadores en el Día de la Enseñanza

El sindicato ha entregado un decálogo de medidas de mejora urgentes a la Consejería de Educación

CSIF hace balance del curso en Castilla-La Mancha: más violencia en las aulas, recortes y pérdida de poder adquisitivo de los docentes

Los docentes interinos no cobran el verano
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), con motivo del Día de la Enseñanza, lamenta tener que poner de relieve que el profesorado de Castilla-La Mancha cuenta «con peores condiciones laborales» que el resto de comunidades autónomas, lo que afecta «de ... manera negativa» a la calidad educativa y atención a la diversidad en las aulas. De este modo, aprovecha esta día para reclamar un complemento retributivo para tutores y coordinadores, tal y como se percibe en Aragón o Andalucía.

