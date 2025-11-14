CSIF reclama un complemento retributivo para tutores y coordinadores en el Día de la Enseñanza

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), con motivo del Día de la Enseñanza, lamenta tener que poner de relieve que el profesorado de Castilla-La Mancha cuenta «con peores condiciones laborales» que el resto de comunidades autónomas, lo que afecta «de ... manera negativa» a la calidad educativa y atención a la diversidad en las aulas. De este modo, aprovecha esta día para reclamar un complemento retributivo para tutores y coordinadores, tal y como se percibe en Aragón o Andalucía.

CSIF, que el pasado viernes entregó un decálogo de medidas de mejora urgentes a la Consejería de Educación, subraya que los interinos no cobran el verano si no han sido contratados en septiembre y/o octubre y se mantienen hasta el final del curso escolar de manera ininterrumpida; «un recorte que fue instaurado en 2012 y que permanece vigente», lo que produce que los docentes busquen destino en el resto de comunidades autónomas que sí reconocen el pago de los meses estivales.

Asimismo, Castilla-La Mancha mantiene un horario lectivo y unas ratios más elevadas que el resto de regiones, afea. El Gobierno central está impulsando una ley que rebajará el número de alumnos por aula y las horas lectivas en todo el territorio nacional, «lo que redundará de manera inequívoca en la mejora de la enseñanza», ya que Castilla-La Mancha cuenta actualmente con 25 alumnos en todos los cursos de Primaria salvo en el primer año, 30 alumnos en ESO y 32 en Bachillerato, así como 18 horas lectivas en Secundaria y Bachillerato.

El presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez, subraya que «trece años después son totalmente visibles las heridas que causó Cospedal, el actual Gobierno regional no ha sido capaz o no ha querido revertir estos recortes. De hecho, el anteproyecto de ley que bajará las ratios y el horario lectivo le ha sacado los colores a nuestra Consejería, pero no son los únicos recortes, quedan otros muchos que debe solucionar».

Entre ellos, CSIF resalta que los tutores y coordinadores (tutorías de todas las etapas educativas, tutores de Master de Secundaria, tutores de prácticas de alumnos de Grado, coordinador de Prevención de Riesgos Laborales, coordinadores de digitalización y un largo etcétera) reciben un complemento retributivo en la mayoría de comunidades, incluidas las limítrofes como Andalucía y Aragón, al mismo tiempo que tienen una asignación en su horario lectivo para dichas tareas, mientras que en Castilla-La Mancha realizan la misma labor sin ninguna compensación. En este sentido, la Central Sindical exige este reconocimiento retributivo y horario para estos especialistas en la educación castellanomanchega.

Asimismo, prosigue el sindicato, la Formación Profesional carece del personal técnico y administrativo necesario para las labores burocráticas (reparto de EPIs, gestión de prácticas, búsqueda de empresas) y de una regulación clara de las tutorías y coordinaciones de prácticas; la Educación de Personas Adultas (CEPA) sufre «un abandono institucional» y las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) requieren de «una revisión profunda del modelo», el cual «no pasa por reducir recursos» tal y como ha llevado a cabo la Consejería de Educación.

«La descripción sucinta de este panorama gris no debe empañar la necesaria felicitación de CSIF a todos los docentes por su enorme labor profesional, social y humana que sostiene la educación en Castilla-La Mancha y se suma a los reconocimientos que se conceden hoy en el Día de la Enseñanza que se celebra en Consuegra».