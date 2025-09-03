CSIF denuncia la situación «insostenible» de Coreos en Torrijos, con 3 carteros para atender a más de 14.000 habitantes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la situación «insostenible» que sufre la oficina de Correos de Torrijos, que cuenta con solo dos carteros en turno de mañana para atender a una población que supera los 14.000 habitantes, además de que solo hay otro compañero en turno de tarde para hacer frente al reparto de las 26 localidades cercanas a Torrijos.

En total, solo tres carteros que afrontan una carga «totalmente desproporcionada» de trabajo y que afecta al servicio público que se ofrece a la ciudadanía, según informa la central sindical en nota de prensa.

No en vano, argumentan, todavía quedan «centenares de notificaciones pendientes de entrega», entre ellas las críticas (envío postal con carácter urgente y prioritario dirigido a garantizar que determinados colectivos reciban comunicaciones oficiales de gran relevancia en plazos muy cortos), más allá del correo ordinario y demás paquetería.

CSIF, a pesar de haber advertido de esta situación a la dirección provincial de Correos, lamenta que no se haya procedido al refuerzo de personal dejando a los trabajadores que permanecen en sus puestos de trabajo «en una situación crítica con una sobrecarga inasumible». «La empresa pública postal no cubre bajas, vacantes ni vacaciones en una plantilla que debería estar compuesta en Torrijos por siete trabajadores«, critican.

Esta falta de empleados, tal y como denunció CSIF en julio, también está afectando a otros puntos de la provincia como Toledo capital, Talavera de la Reina, Seseña, Illescas o la comarca de La Sagra ante la «pasividad» de Correos para reforzar la plantilla, no solo en aquellos núcleos de población más grandes, sino también en puntos rurales donde la presencia del servicio público postal es indispensable para vertebrar el territorio.