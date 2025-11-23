Suscribete a
Cristóbal Colón, duque de Veragua, presenta 'La premonición de Adela' en Cogolludo (Guadalajara)

El trabajo literario, elaborado a lo largo de cinco años, refleja, la vida interior de quienes han hecho de la mar un destino

ABC

Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosábel, duque de Veragua y descendiente directo del almirante, descubridor de América, visitó Cogolludo (Guadalajara) para presentar su primera novela, 'La premonición de Adela'. Un trabajo literario elaborado a lo largo de cinco años y que refleja, con ... un notable trasfondo marítimo, la vida interior de quienes han hecho de la mar un destino. La obra está disponible en Amazon.

