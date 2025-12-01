Suscribete a
La criminalidad crece un 1,6% en Castilla-La Mancha por el repunte de los delitos sexuales y la ciberdelincuencia

El Balance del Ministerio del Interior referido al tercer trimestre del año refleja un aumento del 16,8% en los delitos contra la libertad sexual y del 17,9% en la cibercriminalidad en el tercer trimestre

Castilla-La Mancha cuenta con más de 5.800 guardias civiles desplegados, el 8,08% mujeres

El resto de la criminalidad convencional aumentó un 4,4%, pasando de 31.295 a 32.660 delitos
F.F.

Toledo

La criminalidad en Castilla-La Mancha aumentó un 1,6% en el tercer trimestre del año, según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, un incremento marcado sobre todo por el repunte de los delitos contra la libertad sexual y la cibercriminalidad. ... Los delitos sexuales crecieron un 16,8%, mientras que los ciberdelitos se elevaron un 17,9% respecto al mismo periodo del año anterior.

