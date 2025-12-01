La criminalidad crece un 1,6% en Castilla-La Mancha por el repunte de los delitos sexuales y la ciberdelincuencia

Dentro de los delitos contra la libertad sexual, las agresiones sexuales con penetración aumentaron un 27,2%, pasando de 92 a 117 casos, y el resto de delitos contra la integridad sexual crecieron un 14,4%, de 402 a 460.
En términos generales, los homicidios dolosos y asesinatos consumados descendieron un 36,4%, cayendo de 11 a 7 casos. También disminuyeron ligeramente los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, que pasaron de 41 a 40, lo que supone una reducción del 2,4%.
Por el contrario, los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria subieron un 16,7%, con un incremento de 897 a 1.047 casos. Los secuestros también aumentaron, pasando de ninguno a uno, lo que supone un incremento del cien por cien.
En materia de delincuencia patrimonial, los robos con violencia se redujeron un 6,1%, situándose en 677 casos frente a los 721 del año pasado. Los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones descendieron un 15,6%, bajando de 3.711 a 3.131, y, dentro de estos, los robos con fuerza en domicilios cayeron un 19,1%, disminuyendo de 2.620 a 2.119.
Los hurtos también retrocedieron un 1%, pasando de 10.654 a 10.581, y las sustracciones de vehículos bajaron un 0,6%, de 537 a 534. Los delitos de tráfico de drogas registraron un descenso significativo del 14,4%, pasando de 427 a 365.
En conjunto, el resto de la criminalidad convencional aumentó un 4,4%, pasando de 31.295 a 32.660 delitos.
La cibercriminalidad, por su parte, continúa en ascenso y se consolida como uno de los principales desafíos para las fuerzas de seguridad. Las estafas informáticas crecieron un 17,7%, pasando de 11.645 a 13.703. El resto de ciberdelitos aumentó un 19,9%, de 1.599 a 1.917 incidencias.
