La criminalidad crece un 1,6% en Castilla-La Mancha por el repunte de los delitos sexuales y la ciberdelincuencia

La criminalidad en Castilla-La Mancha aumentó un 1,6% en el tercer trimestre del año, según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, un incremento marcado sobre todo por el repunte de los delitos contra la libertad sexual y la cibercriminalidad. ... Los delitos sexuales crecieron un 16,8%, mientras que los ciberdelitos se elevaron un 17,9% respecto al mismo periodo del año anterior.

Dentro de los delitos contra la libertad sexual, las agresiones sexuales con penetración aumentaron un 27,2%, pasando de 92 a 117 casos, y el resto de delitos contra la integridad sexual crecieron un 14,4%, de 402 a 460.

En términos generales, los homicidios dolosos y asesinatos consumados descendieron un 36,4%, cayendo de 11 a 7 casos. También disminuyeron ligeramente los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, que pasaron de 41 a 40, lo que supone una reducción del 2,4%.

Por el contrario, los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria subieron un 16,7%, con un incremento de 897 a 1.047 casos. Los secuestros también aumentaron, pasando de ninguno a uno, lo que supone un incremento del cien por cien.

Noticia Relacionada Aumentan un 8,7% los casos judiciales en Castilla-La Mancha, donde faltan al menos 45 jueces ABC Se ha presentado la memoria judicial del año 2024, que «podría resumirse en que los tribunales han hecho un mayor esfuerzo resolutivo, pero no son capaces de reducir el número de asuntos pendientes»

En materia de delincuencia patrimonial, los robos con violencia se redujeron un 6,1%, situándose en 677 casos frente a los 721 del año pasado. Los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones descendieron un 15,6%, bajando de 3.711 a 3.131, y, dentro de estos, los robos con fuerza en domicilios cayeron un 19,1%, disminuyendo de 2.620 a 2.119.

Los hurtos también retrocedieron un 1%, pasando de 10.654 a 10.581, y las sustracciones de vehículos bajaron un 0,6%, de 537 a 534. Los delitos de tráfico de drogas registraron un descenso significativo del 14,4%, pasando de 427 a 365.

En conjunto, el resto de la criminalidad convencional aumentó un 4,4%, pasando de 31.295 a 32.660 delitos.

Noticia Relacionada El 90% de los delitos más graves enjuiciados en la región son contra la libertad sexual de menores Elisabeth Bustos El fiscal superior precisó que «el esquema más frecuente» en este tipo de delitos es el del compañero o pareja de la madre que comete abusos sobre la menor

La cibercriminalidad, por su parte, continúa en ascenso y se consolida como uno de los principales desafíos para las fuerzas de seguridad. Las estafas informáticas crecieron un 17,7%, pasando de 11.645 a 13.703. El resto de ciberdelitos aumentó un 19,9%, de 1.599 a 1.917 incidencias.