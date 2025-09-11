La creación de empresas sube un 18,3% en julio en Castilla-La Mancha

La creación de nuevas empresas en Castilla-La Mancha subió un 18,3% en julio en tasa interanual con un total 329 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 38, un 26,7% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de julio en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de julio, la creación de empresas en Castilla-La Mancha encadena cuatro meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 329 empresas creadas el pasado mes de julio se suscribieron algo más de 21,94 millones de euros, lo que supone un 266,97% más que en el mismo mes de hace un año.

De las 38 empresas que echaron el cierre el pasado mes de julio en Castilla-La Mancha, 25 lo hicieron voluntariamente; 8 por fusión con otras sociedades y las otras 5 restantes por otras causas.

Murcia (+41,26%) Asturias (+37,78%) y La Rioja (+22,22%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Aragón, Cantabria y Navarra con retrocesos de un 10,93%, 7,14% y un 2,9%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Navarra (+300%), Canarias (+31,34%) y Aragón (+29,03%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Asturias, La Rioja y Extremadura las que menos, con retrocesos de un 34,38%, 31,58% y un 25%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 26,1% en Castilla-La Mancha en julio, hasta las 51 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 20,1 millones de euros, cifra un 45,2% inferior a la de julio del año anterior.

Datos nacionales

A nivel nacional, el número de nuevas sociedades mercantiles creció un 11,4% en julio respecto al mismo periodo de 2024, hasta sumar un total de 10.902 empresas, su mayor cifra para este mes desde 2007.

Con el ascenso interanual de julio, la creación de empresas acumula cuatro meses consecutivos de ascensos, tras subir un 0,3% en abril, un 36,9% en mayo y un 15% en junio.

Para la creación de las 10.902 empresas el pasado mes de julio se suscribieron más de 481 millones de euros, lo que supone un 39,8% más que en igual mes de 2024, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 44.168 euros, subió un 25,5%.

Por su parte, la disolución de empresas subió un 3,6% interanual en el séptimo mes del año, con 1.661 sociedades desaparecidas. Así, cada día del mes de julio cerraron sus puertas 54 sociedades.

De las 1.661 empresas que se disolvieron en julio, el 77,3% lo hicieron voluntariamente y el 10,8% tras una fusión.

El 19,3% de las sociedades mercantiles que se crearon en julio se dedicaba a actividades inmobiliarias, financieras y de seguros y el 15,9%, al comercio. En cuanto a las sociedades disueltas por actividad económica principal, el 18,5% pertenecía al comercio y el 15,8% a la construcción.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital aumentó un 7,7% en julio en tasa interanual, hasta las 2.466 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones superó los 2.337 millones de euros, cifra un 26,8% superior a la del séptimo mes de 2024, mientras que el capital medio fue de 947.909 euros, un 17,7% más.

En tasa mensual (julio sobre junio), la constitución de empresas bajó un 0,6%, mientras que las disoluciones se incrementaron un 5%.

En los siete primeros meses del año, el número de nuevas empresas subió un 5,2%, en tanto que el volumen de sociedades disueltas aumentó un 2,5%.

La creación de empresas baja en cuatro comunidades

Las comunidades autónomas que crearon un mayor número de empresas el pasado mes de julio fueron Madrid (2.499 sociedades), Cataluña (2.300) y Andalucía, donde se crearon 1.769 empresas.

Las regiones que menos sociedades constituyeron en el séptimo mes del año fueron La Rioja (55), Navarra (67) y Cantabria (78).

Según Estadística, cuatro comunidades autónomas crearon el pasado mes de julio menos empresas que en igual mes de 2024: Aragón (-10,9%), Cantabria (-7,1%), Navarra (-2,9%) y Comunidad Valenciana (-0,1%).

Por contra, el resto presentaron ascensos interanuales en la constitución de sociedades, principalmente, Murcia (+41,3%), Asturias (+37,8%), La Rioja (+22,2%) y Canarias (+21,1%).