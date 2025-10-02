Suscribete a
La Fiscalía investigará también la interceptación de los barcos de la Flotilla

Corral de Almaguer (Toledo) revive este fin de semana su pasado medieval con una cita que mezcla historia, espectáculo y tradición

La Diputación de Toledo respalda unas jornadas que alcanzan su decimocuarta edición y que ofrecen mercado artesanal, espectáculos de música y animación y actividades para todas las edades

Nuevas excavaciones en el yacimiento Cerro del Gollino, en Corral de Almaguer, clave de la antigua Carpetania

El diputado de Cultura de la institución provincial, Tomás Arribas, ha presentado las jornadas junto a la alcaldesa, Manuela Lominchar, y la concejala de Cultura, Ana Isabel Ramírez
El diputado de Cultura de la institución provincial, Tomás Arribas, ha presentado las jornadas junto a la alcaldesa, Manuela Lominchar, y la concejala de Cultura, Ana Isabel Ramírez

La Diputación de Toledo ha reafirmado su compromiso con la promoción cultural y la puesta en valor del patrimonio histórico de los municipios de la provincia respaldando un año más las XIV Jornadas Medievales de Corral de Almaguer, que se celebran este fin de ... semana, del 3 al 5 de octubre. Una cita que supone una oportunidad para conocer la riqueza cultural de la localidad, favorecer el turismo y dinamizar la vida social y económica del municipio.

Descarga la app