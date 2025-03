Las cooperativas agroalimentarias son fundamentales para hacer frente a los desafíos del sector, según la Junta

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha destacado este viernes, en la segunda jornada del IX Congreso de Cooperativas Agroalimentarias de España, que el sector cooperativo es fundamental para hacer frente a los desafíos del sector agropecuario y del mundo rural.

«En Castilla-La Mancha se está avanzando a pasos agigantados y aquí Cooperativas Agroalimentarias ha tenido un importante papel en su evolución y modernización. Hay casi 500 cooperativas en la región y tenemos una capacidad de producir alimentos, tanto para las personas como para los animales, con una calidad encomiable, no en vano tenemos 41 denominaciones de origen. Además, no solo producimos con calidad sino con unos criterios de seguridad alimentaria y unos estándares que no pueden ser más altos en este momento en ningún sitio», ha dicho el consejero al respecto.

Julián Martínez Lizán ha abogado por seguir por este derrotero que está dando al tejido agroalimentario de la región la capacidad suficiente para ofrecer al mundo productos atractivos que se adaptan a la demanda del mercado. «Hemos adaptado en muchos casos y en muchos sectores la demanda del consumidor a los criterios de producción y de elaboración, como lo demuestra el claro ejemplo del vino, y en ese sentido es en el que tenemos que seguir trabajando», ha indicado.

Noticia Relacionada Los productos estrella de Castilla-La Mancha, bajo la amenaza de los aranceles de Trump Mariano Cebrián La Denominación de Origen Queso Manchego sería la más afectada, pues 1/4 de las exportaciones de Castilla-La Mancha a Estados Unidos son de este producto, muy apreciado entre los estadounidenses, aunque también el aceite de oliva y los vinos

El consejero ha valorado la capacidad de las cooperativas agroalimentarias de vertebrar el territorio ya que solo en la región son cerca de 500, cuentan con más de 160.000 socios y socias y facturan más de 2.200 millones de euros al año.

A ello hay que sumar que en la mitad de los 919 municipios de la región existen una o varias cooperativas que, en muchos casos, no solo son la empresa más importante, sino la única de la localidad; además de prestar servicios que van más allá de su obligación y contribuir a la modernización del tejido social al impulsar la incorporación de las mujeres y la innovación.

«Todo ello nos está indicando que el cooperativismo agroalimentario es fundamental para la prosperidad de agricultores y ganaderos y para el medio rural porque arraiga a la población, crea empleo, ofrece servicios y, en definitiva, impulsa sostenibilidad económica, social y medioambiental», ha asegurado Martínez Lizán.

Por último, el consejero ha agradecido a Cooperativas Agroalimentarias de España y de Castilla-La Mancha la posibilidad de haber asistido a este IX Congreso en Palma de Mallorca en el que ha habido una nutrida representación de la región y en el que expertos han abogado por fortalecer el modelo cooperativo como garantía del futuro del conjunto del sector agroalimentario.