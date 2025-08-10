Se desconoce el número de hectáreas afectadas por el fuego

Controlado el incendio forestal de La Huerce (Guadalajara) activo desde el pasado viernes En la zona aún permanecen desplegados un medio terrestre y seis personas para extinguir por completo cualquier conato de fuego

El incendio forestal iniciado el pasado viernes en La Huerce (Guadalajara), ha sido dado por controlado por los servicios de extinción tras un intenso despliegue de medios para combatirlo.

Según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Junta (Fidias), el fuego, detectado el viernes sobre las 12.50 horas por un vigilante fijo, no ha podido ser dado por controlado hasta las 20.20 horas de este sábado.

En el operativo han llegado a estar desplegados un total de 45 medios, 13 de ellos aéreos, y hasta 193 personas.

Aún se desconoce el volumen de hectáreas totales afectadas por las llamas en la zona de arbolado de Valdepinillos, en el término municipal de la localidad alcarreña, pero la gravedad de la situación obligaba este sábado a decretar el Nivel 1 de situación operativa, llegando a causar la suspensión del paso de vehículos por la CM-1006 ante el riesgo causado por el humo.

Sobre las 10.00 horas de este domingo, aún permanecían desplegados un medio terrestre y seis personas para extinguir por completo cualquier conato de fuego.