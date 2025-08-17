Controlados los incendios de Horcajo de los Montes (Ciudad Real) y El Casar de Escalona (Toledo) y extinguido el de Fuensalida

Imagen del incendio de Horcajo de los Montes que se encuentra ya controlado

El incendio forestal declarado este domingo en el término municipal de Horcajo de los Montes (Ciudad Real) ha sido dado por controlado a las 20 horas, según informa el Plan Infocam.

El fuego, que se inició a las 16:10 horas, movilizó a un total de 70 profesionales, entre bomberos forestales, agentes medioambientales y personal técnico del dispositivo regional. Para las labores de extinción se desplegaron 2 medios aéreos y 12 terrestres, que permitieron frenar el avance de las llamas.

A última hora de la tarde permanecían trabajando en la zona 16 efectivos para asegurar el perímetro y evitar posibles reactivaciones del incendio.

Apagadas el fuego de Fuensalida

Por otro lado, Infocam ha dado por extinguido el incendio declarado en una zona de matorral de la localidad toledana de Fuensalida. El fuego comenzó a las 15:30 horas y quedó apagado a las 20:45 horas. En su extinción participaron 27 profesionales, con el apoyo de 3 medios aéreos y 6 terrestres.

Una hora más tarde, quedaba controlado el incendio de El Casar de Escalona, el tercero que sufre esta localidad en tres días. Las llamas afectaron a una zona forestal y de pasto. A última hora de este domingo permanecían seis medios terrestres y 26 efectivos seguían trabajando en su extinción.

El Gobierno regional recuerda que este domingo el índice de propagación potencial de incendios se mantiene en niveles muy altos o extremos en la mayor parte de Castilla-La Mancha, lo que obliga a extremar la precaución en entornos naturales.