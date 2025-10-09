Suscribete a
Constituida la Mesa Técnica del Sector Lechero para potenciar la competitividad de la ganadería de la leche

Pretende ser un instrumento útil y participativo, que permita avanzar de manera coordinada en la búsqueda de soluciones y en la definición de las actuaciones necesarias para afrontar los retos presentes y futuros del sector

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pagado ya al sector ganadero más de 119 millones de euros

Mesa Técnica del Sector Lechero
Mesa Técnica del Sector Lechero JCCM

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha constituido la Mesa Técnica del Sector Lechero de Castilla-La Mancha, un espacio de trabajo y diálogo impulsado por la Dirección General de Ordenación Agropecuaria con el objetivo de fortalecer y potenciar la competitividad de ... un sector estratégico en la región como es la ganadería de leche.

