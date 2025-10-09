Constituida la Mesa Técnica del Sector Lechero para potenciar la competitividad de la ganadería de la leche

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha constituido la Mesa Técnica del Sector Lechero de Castilla-La Mancha, un espacio de trabajo y diálogo impulsado por la Dirección General de Ordenación Agropecuaria con el objetivo de fortalecer y potenciar la competitividad de ... un sector estratégico en la región como es la ganadería de leche.

Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma española en producción de leche de oveja, también la segunda en producción de leche de cabra y la séptima en producción de leche de vaca, ha informado la Junta en un comunicado.

Durante la sesión constitutiva, la directora general de Ordenación Agropecuaria, Lydia Benítez, ha resaltado que el sector primario lechero constituye uno de los pilares fundamentales del sector agroalimentario de Castilla-La Mancha, tanto por su aportación económica como por su papel en la vertebración del territorio y el sostenimiento del medio rural.

En este sentido, ha señalado «la relevancia de contar con un espacio técnico estable de diálogo y colaboración que permita analizar de forma conjunta la situación del sector, intercambiar experiencias y definir líneas de trabajo orientadas a su fortalecimiento, sostenibilidad y modernización».

La directora general ha destacado también que esta Mesa «pretende ser un instrumento útil y participativo, que nos permita avanzar de manera coordinada en la búsqueda de soluciones y en la definición de las actuaciones necesarias para afrontar los retos presentes y futuros del sector«.

A la constitución de esta Mesa Técnica han asistido representantes de las asociaciones de las ganaderías de leche de Castilla-La Mancha, tanto de vacuno como de ovino y caprino, el laboratorio interprofesional lácteo de la región (Lilcam), el Centro Regional de Selección y Reproducción (Cersyra), las organizaciones profesionales agrarias, Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, el Colegio de Veterinarios de Castilla-La Mancha, y técnicos de la Administración regional.