El Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de C-LM condena la escalada de agresiones a profesionales sanitarios

El Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha, presidido por el doctor Blas González Montero, manifiesta su más firme y enérgica condena ante la «preocupante» escalada de agresiones a profesionales sanitarios registrada en las últimas semanas en nuestra región.

«Estos actos, absolutamente intolerables, atentan contra la integridad física, emocional y profesional de quienes tienen como misión cuidar de la salud de la ciudadanía«, señala en nota de prensa.

Los colegios de médicos de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo expresan su profunda indignación por esta situación y reiteran que la violencia nunca puede formar parte de la relación médico-paciente ni del ámbito sanitario.

En este contexto, el Consejo Autonómico muestra su apoyo unánime a la concentración convocada por el Colegio de Médicos de Ciudad Real, que se celebrará este jueves, 14 de agosto de 2025, a las 12.00 horas, frente a la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real, bajo el lema 'No me agredas, déjame curarte'.

Desde la institución regional se invita a profesionales sanitarios, instituciones, organizaciones y a la sociedad en general a unirse a esta movilización pacífica para exigir medidas más eficaces y ejemplares que garanticen la seguridad en todos los entornos sanitarios, así como para concienciar sobre la necesidad de un trato respetuoso hacia quienes velan por la salud de todos.

«Cada agresión a un médico es un ataque a todo el sistema sanitario y a la sociedad en su conjunto. Solo unidos podremos erradicar esta lacra y garantizar que los profesionales trabajen en entornos seguros«, ha señalado González.

El Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha reitera su compromiso de tolerancia cero ante cualquier forma de violencia y continuará impulsando acciones de sensibilización, formación y presión institucional para proteger a la profesión médica.