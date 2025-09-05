Parapléjicos mantiene activa la campaña 'Stop Caídas' para prevenir los más de 1.000 casos de lesión medular que ocurren cada año

El Hospital Nacional de Parapléjicos ha conmedorado hoy el Día Internacional de la Lesión Medular Espinal, una fecha señalada para, impulsar la investigación sobre esta patología, mejorar el acceso a tratamientos integrales y promover una sociedad más inclusiva.

Durante el acto, la directora general de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria y Farmacia de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, Carmen Encinas, ha puesto en valor el compromiso continuado con el Hospital de Parapléjicos, al que ha calificado como «un centro de referencia nacional por su excelencia en el tratamiento y la investigación en lesiones medulares«.

El lema que se ha escogido este año es: 'Prevención de la lesión medular espinal como consecuencia de caídas', recordando que estas son la principal causa de ingreso en este hospital en la última década. «Muchas de estas caídas ocurren en el hogar o en entornos urbanos, por lo que la prevención no solo debe abordarse desde el ámbito personal, sino también desde un enfoque de diseño urbano seguro, accesible y amigable para todos», señaló.

Según los datos ofrecidos por la directora del Hospital Nacional de Parapléjicos, la doctora Mónica Alcobendas, correspondientes a 2024, en dicho año se registraron 113 ingresos por lesión medular traumática, de los que más de la mitad, 60 casos, estuvieron relacionados con caídas. Entre ellos, 19 fueron caídas desde la propia altura y 41 desde altura, incluyendo intentos de suicidio, accidentes laborales y deportivos.

Por otro lado, Encinas destacó que el Gobierno de García-Page ha mostrado gran sensibilidad a la prevención de accidentes en distintos entornos, de ahí la creación del Instituto de Salud Laboral.

Asimismo, ha resaltado que Parapléjicos mantiene activa la campaña 'Stop Caídas', una iniciativa que busca educar a la población en medidas «sencillas pero de gran impacto» a través de preguntas como ¿hay suficiente luz en los pasillos, en el baño, en los dormitorios?; ¿El pavimento es antideslizante?; ¿Nos hace caernos el hecho de que haya alfombras, cables atravesando zonas de paso?; ¿Existen barreras para el apoyo y la ayuda en las duchas, en los inodoros?; ¿Los semáforos tienen tiempo suficiente para que podamos andar por ellos de una manera segura?; ¿Hay bancos con apoyabrazos y con respaldo? Todo ello para poder combatir los más de 1.000 casos de lesión medular que ocurren cada año.

10 puntos clave del manifiesto por el Día Internacional de la Lesión Medular Espinal

El acto ha concluido con la lectura de un manifiesto colectivo compuesto por 10 puntos esenciales para la mejora de la atención y calidad de vida de las personas con lesión medular, leído por voces de distintos ámbitos: pacientes, profesionales, familiares y representantes del movimiento asociativo.

El impacto integral de la lesión medular, el compromiso con el enfoque integral de la OMS; la urgencia de pasar de la reflexión a la acción, la seguridad vial como responsabilidad compartida, la prevención de caídas como nuevo reto prioritario, el impulso a la investigación y neuroreparación; el diseño inclusivo de entornos urbanos, la igualdad en educación y empleo, las prestaciones sociales que fomenten la autonomía y el derecho a un ocio inclusivo y accesible forman parte de ese decálogo incluido en el manifiesto.

Por su parte, ASPAYM, representada por su presidenta nacional, Mayte Gallego, y por el presidente autonómico, José Ramón del Pino; ha subrayado la importancia de mantener vivo el espíritu de colaboración entre instituciones, profesionales y pacientes «para avanzar hacia una sociedad más inclusiva».

Al finalizar el acto, los presentes han podido disfrutar de una una pequeña actuación musical del grupo Momentum.