Los conciertos de la Diputación de Ciudad Real llegarán a Villamayor de Calatrava el próximo 16 de agosto con el grupo «Siempre así»

El grupo 'Siempre así' actuará en Villamayor de Calatrava el próximo sábado, día 16 de agosto, en el marco de los 'Conciertos en Lugares y Espacios Emblemáticos' de la Diputación de Ciudad Real.

El programa, promovido por el Área de Impulso Sociocultural y Turístico de la Provincia de la Institución provincial, que reúne cada edición a artistas de reconocido prestigio, así como a artistas de la tierra, pretende acercar la cultura a todos los rincones de la provincia y poner en valor la riqueza de nuestro patrimonio, además de apoyar el trabajo que desarrollan las organizaciones sociales de nuestro entorno. Con motivo de este concierto ha tenido lugar una reunión entre la vicepresidenta primera, María Jesús Pelayo, y el alcalde de Villamayor de Calatrava, Juan Antonio Callejas, para abordar los preparativos previos al evento.

El concierto tendrá lugar en el Campo de Fútbol del municipio, a partir de las 22:00 horas, y contará con la actuación previa de la cantante y bailaora de Ciudad Real Carmen Macareno, con un estilo que fusiona tradición y modernidad. 'Siempre así', uno de de los grupos más emblemáticos y veteranos del nuevo flamenco andaluz, con más de 30 años de trayectoria, ofrecerá un recorrido por sus grandes éxitos.

Las entradas, que ya se encuentran a la venta, se pueden adquirir a través de la página web www.globalentradas.com y además cuentan con un carácter solidario, y cuya recaudación de forma íntegra va destinada a una organización social.