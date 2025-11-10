El concejal no adscrito en Ciudad Real asegura que Chamorro no dimitió, «le obligaron a dejar el cargo»

El nuevo concejal del Ayuntamiento de Ciudad Real por el grupo de no adscritos, Regino Pérez, que abandonó el Grupo Vox el año pasado, ha contado en un comunicado que «es totalmente incierto» que el diputado nacional de Vox Ricardo Chamorro dejara su acta ... como concejal en Ciudad Real el pasado 30 de octubre, sino que «le obligaron a dejar el cargo».

«Es totalmente incierto que haya dejado su acta de concejal en el Ayuntamiento de Ciudad Real, como ha venido sosteniendo públicamente estos días. No. No ha sido una reflexión intelectual gestada en su fuero interno, ni una manifestación impetuosa de generosidad institucional. Nada de eso. Le han obligado a dejar el cargo, que es cosa bien distinta», ha asegurado este lunes en un comunicado.

Pérez explica que el pasado 23 de septiembre recibió una llamada telefónica de Monserrat Lluis, Secretaria General Adjunta y Vicesecretaria Nacional de Acción de Gobierno y Coordinación Parlamentaria de Vox, con el objetivo de convencerle para que tomara posesión de su acta de concejal integrado en el grupo Vox.

Noticia Relacionada Ricardo Chamorro renuncia a su acta de concejal en Ciudad Real por «coherencia» y acusa a Regino Pérez de «robar la voluntad popular» ABC El diputado nacional de Vox deja el Ayuntamiento de Ciudad Real al no poder compaginar ambos cargos y critica que el edil Regino Pérez tome posesión como no adscrito tras desvincularse del partido antes de asumir el acta

En esa conversación, el concejal le puso al corriente de las «anomalías» que estaban sucediendo en la provincia de Ciudad Real dentro del seno de Vox, todas ellas provocadas por «el señor de los tres cargos». «De Diputado Nacional, Teniente alcalde y Concejal de Seguridad Ciudadana, como le gustaba proclamarse con altivez y altanería, se ha quedado en una única ocupación pública», señala.

Monserrat le visitó un día antes para exigirle su renuncia

Monserrat le comentó que en Madrid estaban al corriente de casi todo lo que está perjudicando el comportamiento «despótico y autoritario» del señor Chamorro, remarcando que la ruptura con el Partido Popular en los ayuntamientos de Ciudad Real y de Bolaños de Calatrava «fueron decisiones que unilateralmente se tomaron desde Ciudad Real sin ser consultadas ni autorizadas por Vox Madrid».

En este sentido, Regino Pérez informa de que el 29 de octubre, un día antes de que Ricardo Chamorro presentara su dimisión como concejal en el Ayuntamiento de Ciudad Real, recibió la visita de Monserrat Lluis, «y fue ella quien le exigió presentar su renuncia como concejal».

«Por consiguiente, no es cierta su plática romántica y generosa sobre su dedicación, por entero, a su alta labor como diputado nacional. Repito, le han obligado a dimitir como concejal. Deje usted ya de falsear la realidad de las cosas», concluye en el comunicado.