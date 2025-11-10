Suscribete a
El concejal no adscrito en Ciudad Real asegura que Chamorro no dimitió, «le obligaron a dejar el cargo»

Regino Pérez afirma que Monserrat Lluis, Secretaria General Adjunta de Vox, le exigió presentar su renuncia como concejal el pasado 29 de octubre

Chamorro dimite como concejal de Vox en Ciudad Real

Ricardo Chamorro, durante la rueda de prensa en la que anunció su renuncia
Ricardo Chamorro, durante la rueda de prensa en la que anunció su renuncia abc

Fran Malara

Toledo

El nuevo concejal del Ayuntamiento de Ciudad Real por el grupo de no adscritos, Regino Pérez, que abandonó el Grupo Vox el año pasado, ha contado en un comunicado que «es totalmente incierto» que el diputado nacional de Vox Ricardo Chamorro dejara su acta ... como concejal en Ciudad Real el pasado 30 de octubre, sino que «le obligaron a dejar el cargo».

