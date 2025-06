Comunidad Educativa de la OEI de Toledo 25/06/2025

Desde la comunidad educativa de la Escuela Oficial de Idiomas Raimundo de Toledo nos hacen llegar una carta para informar a toda la ciudadanía de las medidas adoptadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla–La Mancha para el curso 2025–26. Se suman así al rechazo del resto de estos centros en la región, que van a ver cercenado, otro año más, el cupo de profesores para el próximo curso.

Entre las medidas adoptadas se incluye la aparición de una nueva modalidad de cursos 'mixtos' en los que convivirán dos niveles distintos (A2 + B1, B2.1 + B2.2, C1.2 + C2, entre otras combinatorias) hasta llegar al mínimo de 10 alumnos fijado por el órgano competente en materia de educación. Puede que al ciudadano de a pie que no conozca todavía estos centros educativos públicos o al profano en la materia esto le pueda sonar a una suerte de combinatorias totalmente viables; no obstante, el Marco Común Europeo de Referencia, publicado en el 2001 y actualizado en el 2018, distingue cada uno de estos niveles dentro del llamado 'enfoque ramificado' como niveles distintos de competencia a la hora de dominar una lengua extranjera.

Como decíamos, dos niveles distintos en una misma aula que luego tendrán que realizar un examen totalmente distinto para certificar una competencia más alta o baja al final del curso. A esto se le llama desde la Consejería de Educación «eficiencia en la gestión de recursos». Lo que conlleva dicho modelo es una merma de la calidad educativa, un recorte de contratos de profesorado interino o el desplazamiento en algunos centros de profesores que tenían su destino definitivo durante años y han establecido su residencia en un lugar de nuestra comunidad, han apostado por un trabajo por el que sienten pasión y han hecho indescriptibles sacrificios.

Solamente existen 13 EEOOII en nuestra región, por el momento, y han formado desde finales de los años 80 (la de Toledo desde el año 1988) a varios cientos de miles de castellanomanchegos, y en Toledo a decenas de miles de toledanos y estudiantes de pueblos aledaños (o de más lejos). La EOI de Toledo hasta ahora no solamente ha sido referencia de calidad en la enseñanza-aprendizaje de idiomas, ha sido un lugar de intercambio de culturas, de maneras de ver la vida, un centro de encuentro para miles de alumnos que comparten una misma pasión.

No hay nada más hermoso e imposible de reemplazar que la necesidad básica del ser humano de comunicarse, y de comunicarse más allá de las fronteras físicas de donde vive. Las EEOOII no son solo un lugar para aprender idiomas, que ya poseen un valor intrínseco que no se puede soslayar, pues numerosos estudios han demostrado los beneficios de hablar más de una lengua extranjera en la actividad cerebral y en la prevención o retraso de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Además de todo ello, las EEOOII son un núcleo social donde personas de distintas edades y ocupaciones conviven, colaboran y crean vínculos de amistad y de apoyo. En la EOI de Toledo se puede estudiar alemán, español como lengua extranjera, francés, inglés, e italiano. Desde el curso 2021–22, se puso en marcha un proyecto de centro para aprender ruso, que, lamentablemente, parece que desaparecerá por decisión de la Consejería.

Nos cuentan que tanto el director del centro como decenas de alumnos han podido formarse en este idioma eslavo, que se estudia en lugares más pequeños y grandes que Toledo, exactamente en 20 escuelas a lo largo y ancho de nuestro país. Ciertamente Rusia no es un país popular en este momento, pero los alumnos no entienden de conflictos y el aprendizaje de lenguas tiende a buscar el diálogo y el entendimiento, no conoce fronteras, no ama la guerra, abraza el hermanamiento y el perdón. Estos alumnos se alegran de poderse comunicar con ucranianos, rusos y otros países de la desaparecida URSS y, dentro de la EOI, estos últimos años los habitantes de ambos países han encontrado, con los españoles, un cobijo y un lugar donde poderse expresar.

El ruso…otro proyecto malogrado de nuestra EOI, a pesar del ingente esfuerzo que ha supuesto a toda la comunidad educativa año tras año. Pero no solamente deseamos difundir lo que está pasando y lo que inexorablemente perderemos – esperamos, eso sí, reine el sentido común – sino realizar desde aquí las propuestas que la EOI de Toledo y otras EEOOII de la región han hecho en la última década, a saber, matrícula abierta todo el año, simplificación de los procedimientos de admisión y matrícula, implantación de nuevos idiomas – entre ellos en primera posición el ruso por la trayectoria que posee en el centro –, flexibilización de requisitos para ofertar enseñanzas acordes a las necesidades del alumnado al que atiende cada escuela, posibilidad de que un antiguo alumno pueda a volver a cursar un nivel que ya cursó y superó hace años, cursos cuatrimestrales, enseñanza semipresencial (2 horas presenciales y 2 horas de trabajo en casa), la capacidad de que cada centro desarrolle proyectos piloto con la sola aprobación de sus órganos de gobierno, y lo más importante: el respeto desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes a la autonomía de las EEOOII (pedagógica, organizativa y de gestión), consagrada en el capítulo II de la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha.

Ciertamente la EOI no puede comenzar un curso escolar 2025–26 celebrando el Día Internacional de las Lenguas el próximo 26 de septiembre, semana en la que comienzan estas enseñanzas según el calendario escolar. No habrá razón para celebrar y, a pesar de que el profesorado – el que quede – deba entrar en el aula con la mejor de sus sonrisas, estas y otras medidas, año tras año, han ido minando por dentro su pasión, su amor, su entrega por la bella e inigualable tarea de abrir nuevos mundos a nuevos y antiguos alumnos a través de las lenguas.

Pero, aun así, docentes y discentes mantienen y mantendrán su mirada al frente desafiando los signos de mal agüero, luchando por lo que se les quiere arrebatar, por lo que nos quieren arrebatar y que es nuestro, es del pueblo, del mundo, pues los estudiantes de la EOI de Toledo vienen de más de 30 países distintos. Las lenguas, querido lector, las maternas y las extranjeras son un bien inalienable, nos pertenecen y jamás desaparecerán.