El comité de empresa de CMM inicia los 'Viernes a negro' para denunciar la externalización y la falta de diálogo con la dirección

El comité de empresa de la radio y televisión públicas de Castilla-La Mancha (CMM) ha convocado a toda la plantilla a secundar este viernes 28 de noviembre la iniciativa 'Viernes a negro', invitando a los trabajadores a vestir de negro en señal de protesta. ... La movilización, anunciada a través de redes sociales, pretende visibilizar lo que consideran un deterioro progresivo del servicio público audiovisual por decisiones «políticas y empresariales» de la dirección del ente.

En declaraciones a ABC, una de las integrantes del comité ha desgranado las principales reivindicaciones. El núcleo de las quejas se centra en el afán externalizador de la empresa pública, que —según denuncian— deriva cada vez más contenidos a productoras privadas mientras se reduce personal interno, con 30 vacantes por cubrir, y medios propios.

El comité critica que CMM haya destinado alrededor de 2,5 millones de euros a la producción del programa 'En compañía' que presentan Ramón García y Gloria Santoro, elaborado por la productora Índalo y media, vinculada al presentador andaluz Juan y Medio. A esta cifra suman la reciente externalización de la sección de Deportes de los informativos en prácticamente todas las delegaciones territoriales de Castilla-La Mancha, excepto Toledo y Albacete.

«Cada externalización significa menos plantilla, menos medios internos y más dependencia de empresas externas, muchas de ellas de fuera de la región», lamenta la representante sindical consultada por este diario.

Falta de interlocución y salarios estratosféricos

Otro de los ejes de las protestas es la ausencia de reuniones entre la directora general, Carmen Amores, y el nuevo comité de empresa, renovado tras los recientes procesos electorales. Según el comunicado, la falta de interlocución directa agrava la tensión interna y dificulta cualquier vía de negociación.

Los representantes sindicales denuncian además que la mayoría de los salarios del organigrama directivo, es decir, de los cargos de confianza y de la estructura de mando intermedia del ente, superan el sueldo del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el del vicepresidente autonómico, José Manuel Caballero, algo que califican de «desproporcionado» para un ente público.

Y es que si el presidente de Castilla-La Mancha cobra al año 91.702,66 euros, Carmen Amores se embolsa de los castellanomanchegos casi 136.000 euros brutos al año, tal y como exponen desde el comité de empresa, además de alertar sobre la obsolescencia del equipamiento técnico.

De otro lado, la plantilla de CMM recuerda que ya se adhirió el pasado verano a la Alianza de RTV Públicas en Lucha, un espacio conjunto de defensa de medios públicos «independientes, plurales y al servicio de la ciudadanía». Con el 'Viernes a negro', el comité reclama una radiotelevisión «libre de presiones políticas, manipulaciones y criterios discrecionales».

La concentración está prevista para este viernes a lo largo de la mañana. El comité asegura que el objetivo no es sólo visibilizar el malestar interno, sino pedir «responsabilidad y compromiso» a la dirección para frenar lo que consideran una deriva de externalización y opacidad.