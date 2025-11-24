Suscribete a
El comité de empresa de CMM inicia los 'Viernes a negro' para denunciar la externalización y la falta de diálogo con la dirección

Los trabajadores de la radio y televisión públicas denuncian un «modelo insostenible» basado en externalizaciones, falta de transparencia y salarios directivos desproporcionados

El presupuesto de CMM para 2026 asciende a 68,5 millones e incluye subidas salariales

En la imagen, instalaciones de CMM en el polígono de Toledo
En la imagen, instalaciones de CMM en el polígono de Toledo ABC

J. Guayerbas

Toledo

El comité de empresa de la radio y televisión públicas de Castilla-La Mancha (CMM) ha convocado a toda la plantilla a secundar este viernes 28 de noviembre la iniciativa 'Viernes a negro', invitando a los trabajadores a vestir de negro en señal de protesta. ... La movilización, anunciada a través de redes sociales, pretende visibilizar lo que consideran un deterioro progresivo del servicio público audiovisual por decisiones «políticas y empresariales» de la dirección del ente.

