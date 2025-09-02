Comienza la limpieza de ramblas y cauces en el río Segura en la provincia de Albacete

Los trabajos han comenzado ya en diferentes puntos de la provincia de Albacete

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha iniciado una campaña de mantenimiento en cauces y ramblas dentro del Dominio Público Hidráulico (DPH) de la demarcación, según el organismo de cuenca en nota de prensa.

Los trabajos consisten en desbroces de vegetación exótica invasora, principalmente 'arundo donax', en diversos puntos de la cuenca, con el fin de facilitar el paso del agua en caso de lluvias pronunciadas o avenidas de cara al otoño.

Las intervenciones se llevan a cabo respetando la vegetación arbustiva autóctona de porte bajo, ya que forma parte del ecosistema natural de este tipo de cauces.

Esta campaña presenta como novedad la intervención en tramos urbanos gracias a diversos convenios que ha suscrito la CHS con diversos ayuntamientos. Estos acuerdos conllevan actuaciones dentro de los términos municipales, tanto en tramos urbanos como en periurbanos, para, de forma conjunta y coordinada, contribuir a la conservación, mantenimiento y recuperación del dominio público hidráulico y el estado de las masas de agua y paliar los efectos de las inundaciones y sequías.

Gracias a estos convenios, la CHS ha actuado en zonas urbanas de Nerpio, en Albacete, en zonas del río Taibilla y del barranco del camino de la Fuente, además de en municipios de Murcia.

También en la provincia de Albacete, el organismo de cuenca tiene proyectado realizar mantenimientos en los municipios de Molinicos, en el arroyo Fuente Higuera y arroyo Morote, y en Paterna del Madera, en el cauce del río Madera.

Además, la CHS lleva a cabo las tareas de mantenimiento que habitualmente y en virtud de sus competencias realiza todos los años. Este tipo de intervenciones comenzaron el pasado agosto, por lo que algunas ya han terminado. En la provincia de Albacete en el canal del Bayco, y en breve se iniciarán los trabajos en el arroyo Morote en su desembocadura (Yeste), en el río Taibilla en el paraje de Tovarico (Nerpio) y en el arroyo de Haches en la desembocadura con el río Bogarra (Bogarra).