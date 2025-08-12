Comienza la cuenta atrás para el inicio de las fiestas de Cereceda (Guadalajara)

Las Fiestas Patronales de Cereceda comenzarán el jueves 14 de agosto con una programación variada que incluye actividades culturales, deportivas y de ocio, pensadas para vecinos y visitantes. Las celebraciones religiosas estarán presididas por las tallas de la Virgen de la Asunción, patrona de la localidad, y de San Roque.

Compromiso del Ayuntamiento

Las fiestas reflejan también el compromiso del Ayuntamiento de Pareja con la mejora de la pedanía, que cada verano ve sus casas llenas y suma nuevos proyectos fruto de la colaboración vecinal. En 2024 se pavimentó el camino a la Ermita de San Roque con una inversión cercana a los 41.000 euros. Este año se han completado las obras de hormigón impreso en la calle La Marucha, junto con la instalación de nuevo mobiliario urbano, que se ha convertido en un punto de encuentro para los vecinos.

«Seguimos apostando por el bienestar y la calidad de vida en todos los núcleos del municipio de Pareja, atendiendo las peticiones de los vecinos y trabajando para que cada rincón cuente con los servicios y espacios que merece», afirma el alcalde de Pareja, Javier del Río.

Celebraciones Religiosas

El viernes 15 de agosto, la ceremonia principal se celebrará en el interior de la histórica iglesia románica del pueblo. Tras la misa, se ofrecerá un aperitivo y limonada a todos los asistentes.

El sábado 16, día de San Roque, la misa tendrá lugar en la Ermita del siglo XVI, recuperada en 2015 gracias a la iniciativa municipal y al compromiso de los vecinos. Esta celebración, muy especial para los cerecedanos, se ha convertido en una cita imprescindible desde su restauración.

El párroco local, Javier Lucía, oficiará las ceremonias religiosas, mientras que el alcalde Javier del Río, acompañado de concejales y representantes municipales, participará activamente en los actos, reforzando la importancia de mantener vivas las tradiciones.

Programa Festivo

Jueves 14:

Las fiestas comienzan con la animación infantil «Paleoca», competiciones deportivas y el clásico partido de solteros contra casados. La jornada finalizará con cine al aire libre.

Viernes 15:

Tras la misa y el aperitivo, continuarán las competiciones deportivas. Por la tarde y noche habrá batucada, música en directo con el trío Daiquiri, bingo y discoteca móvil.

Sábado 16:

Además de actividades infantiles, se celebrará el concurso gastronómico «Al mejor pincho» con feria de la tapa, la misa en la Ermita de San Roque, concursos de disfraces, cena fría, verbena con la orquesta La Calle y una chocolatada nocturna.

Domingo 17:

La entrega de premios, un espectáculo de flamenco y la tradicional paella popular darán paso a una tarde de parque infantil y fiesta de la espuma. Las fiestas se cerrarán con el monólogo de Andrés Madruga.

Actividades Complementarias

Competiciones deportivas, talleres infantiles y concursos culturales completan un programa pensado para que vecinos y visitantes disfruten de unos días entrañables.

«Damos las gracias a los cerecedanos por haber organizado unas fiestas bonitas, divertidas y entrañables, con las que colabora el Ayuntamiento de Pareja. Quienes quieran acercarse, lo van a pasar bien», anima el regidor parejano.