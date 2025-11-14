Suscribete a
Un muerto tras chocar dos furgonetas en la CM-3201 en Casas Ibáñez (Albacete)

El accidente ha tenido lugar pasadas las 8 de este viernes

ABC

La colisión entre dos furgonetas registrada en el kilómetro 31 de la CM-3201, en el término municipal de Casas Ibáñez, se salda con el conductor de una de ellas fallecido.

El siniestro, según fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de ... Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-la Mancha, tubo lugar pasadas las 8.00 horas de este viernes.

