Un muerto tras chocar dos furgonetas en la CM-3201 en Casas Ibáñez (Albacete)
El accidente ha tenido lugar pasadas las 8 de este viernes
ABC
La colisión entre dos furgonetas registrada en el kilómetro 31 de la CM-3201, en el término municipal de Casas Ibáñez, se salda con el conductor de una de ellas fallecido.
El siniestro, según fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de ... Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-la Mancha, tubo lugar pasadas las 8.00 horas de este viernes.
En el operativo trabajan bomberos de Casas Ibáñez, para excarcelar el cuerpo del fallecido que ha quedado atrapado tras el impacto, Guardia Civil, médico de urgencias y una ambulancia de soporte vital básico, que atiende al otro conductor que también ha resultado herido.
