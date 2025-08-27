El Colegio de Médicos y la UCLM solicitan al Ministerio de Sanidad recuperar Ciudad Real para los exámenes MIR

El Colegio Oficial de Médicos y la Facultad de Medicina de Ciudad Real, que han lamentado la desaparición de la sede de la ciudad para la realización del examen MIR a partir de 2026, han solicitado al Ministerio de Sanidad que valore la posibilidad de recuperar esta ubicación para futuras convocatorias a partir de 2027.

En nota de prensa, ambas instituciones han indicado que durante los últimos tres años, cerca de 250 aspirantes han realizado el examen en Ciudad Real, «lo que muestra la utilidad y la necesidad de contar con este espacio, especialmente para los egresados de nuestra Facultad y para los profesionales de la provincia«.

«El MIR es una prueba trascendental para el futuro profesional de nuestros médicos y exige meses de preparación intensa; poder afrontarlo en un entorno cercano, cómodo y conocido representa un factor de tranquilidad que contribuye a optimizar su rendimiento«, alegan.

Dicho esto, y aunque dicen entender que la planificación de estas pruebas responde a criterios logísticos y funcionales establecidos por el Ministerio de Sanidad, alertan de que «la ausencia de sede obliga a los candidatos a desplazarse, hospedarse y adaptarse a circunstancias nuevas justo en los momentos previos a un examen de máxima exigencia, con los inconvenientes añadidos que ello supone«.

«Además, Ciudad Real, situada en el centro peninsular y con excelentes comunicaciones con Madrid, Andalucía, Levante y Portugal, constituye un enclave estratégico que la hace especialmente idónea para acoger este tipo de convocatorias«.

Por todo ello, y «con un espíritu de colaboración», solicitan al Ministerio de Sanidad que valore la posibilidad de recuperar la sede de Ciudad Real para futuras convocatorias del examen MIR a partir de 2027, «de modo que se garantice la equidad de acceso y se reconozca la importancia académica y sanitaria de nuestra capital».