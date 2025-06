El colectivo LGTBIAQ+ contra el nuevo Estatuto de Autonomía: «Viola nuestros derechos. Estamos totalmente desprotegidos»

Este sábado 31 de mayo se celebró el Día de Castilla-La Mancha. Un acto institucional en el que no toda sociedad castellano-manchega tenía motivos para celebrar. Los más visibles fueron la plataformas contra la instalación de macrogranjas y conductores de ambulancias del transporte sanitario del Sescam, que se concentraron a las puertas del Palacio de Congresos de Albacete, lugar elegido para la celebración de este día. Unos grupos a los que se sumó con su protesta en las redes sociales el colectivo LGTBIAQ+. que representa a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer, uno de los más vulnerables del país.

Según el informe Estado del Odio: Estado LGTBI+ 2025, publicado hace unos días por la Federación Estatal LGTBI+ y en el que han participado más de cinco millones de personas residentes en España, las agresiones físicas y verbales contra el colectivo LGTBIAQ+ han experimentado unpreocupante repunte. Los resultados del informe son alarmantes: una de cada cuatro personas LGTBI+ sufre discriminación en España, y las agresiones se han duplicado en un año.

Desde el colectivo Bolo Bolo Castilla-La Mancha denuncian que en el nuevo Estatuto de Autonomía aprobado el pasado 29 de mayo con el respaldo de los dos principales grupos políticos en la región, PSOE y PP, no existe ni una sola mención al colectivo. «Encontramos referencias a varios grupos vulnerables: las infancias y juventudes, las mujeres, las personas migrantes, con discapacidad... pero ni una sola mención al LGTBIAQ+», denuncian.

Un hecho, que para el colectivo si bien resulta «profundamente decepcionante», no les resulta sorprendente. «Al excluirnos del Estatuto, la Junta arranca con una nueva violación hacia nuestros derechos, dejando espacio para la ambigüedad jurídica y, por lo tanto, para la desprotección de todo individuo con una identidad de género u orientación sexual no normativa. Siguen en la línea del desprecio y abandono», explican.

Lamentan que dentro del colectivo, las personas más afectadas son las más jóvenes y las más precarias, que sufren consecuencias en su salud mental (depresión, conductas autolesivas, ideación e intención suicida) y que desarrollan una desconfianza en las instituciones que les lleva a la infradenuncia. Una situación de la que los ciudadanos castellano-manchegas no son ajenos, especialmente en el ámbito rural, «que tanto presume proteger nuestro Gobierno autonómico». «Si no aparecemos en las leyes, se están normalizando y legitimando estas situaciones, abandonando a las víctimas y siendo cómplices de sus agresores».

Inoperativa la Unidad Multidisciplinar Trans

Esto se suma, recuerdan, a la nula voluntad de cumplir correctamente con la Ley 5/2022 del 6 de mayo de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha al dejar, por ejemplo, inoperativa la única Unidad Multidisciplinar de Atención a las Personas Trans que existe en el Sescam que permanece con su plaza de endocrinología aún vacante.

«Esta medida no es en absoluto una casualidad. No puede serlo cuando se ha tenido cuidado de mencionar tantos otros colectivos vulnerables. No es sino un movimiento constante y premeditado, que se enmarca en la ola de LGTBIfobia que ha traído consigo el avance de la ultraderecha y que se ensaña especialmente con las personas trans, que son, dentro del colectivo, las mas vulnerables. En pro de una supuesta lucha contra el 'borrado de las mujeres', el Gobierno de Castilla-La Mancha con su Consejería de Igualdad a la cabeza, ha decidido, negligentemente, dejar fuera al colectivo LGTBIAQ+ en su totalidad», indican desde el colectivo.

En este sentido, añaden que si lo que la Junta pretende es que la ciudadanía de Castilla-La Mancha permanezca en la región, lo que está consiguiendo con estas políticas es todo lo contrario. «Demostrarle a las personas LGTBIAQ+ que en la región no van a estar cómodas ni seguras y que sus gobernantes no se preocupan por su protección ni por su bienestar, empujándolas de esta forma al sexilio».

Por todo ello, exigen, que la Junta de Comunidades deje de adscribirse a las políticas del odio y que nos incluya en la reforma del Estatuto. Que asegure el cumplimiento de la Ley 6/2022 de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha, así como la de la legislación estatal (Ley 4/2023) para que la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBIAQ+. De no ser así, amenazan con ir a las Cortes regionales a defender sus derechos.