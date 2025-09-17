La Colección Roberto Polo se despide de Castilla-La Mancha tras seis años

La Colección Roberto Polo dejará de exhibirse en Castilla-La Mancha. La decisión se ha tomado de forma consensuada entre el coleccionista y el Gobierno regional, según ha confirmado este miércoles la portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla.

El acuerdo inicial de cesión y exhibición, firmado en 2017 y materializado en 2018, aunque la inauguración no fue hasta 2019, permitió la puesta en marcha del Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de Castilla-La Mancha (CORPO), con sedes en Toledo y Cuenca. Durante estos seis años, la colección ha reunido a 171.365 visitantes. Este año, hasta el pasado mes de agosto, se registraron 20.000 visitas en Toledo y 5.800 en Cuenca.

«Se puede considerar que la colección ha cumplido con creces el objetivo con el que llegó a la región: ampliar la oferta cultural, atraer turismo y abrir nuevas perspectivas artísticas», ha señalado Padilla para añadir que desde la Junta «hemos visto que era el momento de explorar otros caminos y de ofrecer nuevas oportunidades a otros creadores«.

La portavoz ha querido recalcar que el balance de estos seis años ha sido muy positivo tanto para las ciudades de acogida, Toledo y Cuenca, como en términos generales para la región. «Ha ampliado el abanico de la oferta cultural, ha enriquecido la mirada al arte en Castilla-La Mancha y ha aportado algo distinto a lo que se venía mostrando. Sin embargo, hemos comprobado que el número de visitantes ya no estaba creciendo y, en un análisis sincero y compartido con el coleccionista, hemos decidido dar por finalizado el acuerdo«, ha explicado.

Por su parte, Roberto Polo tiene la intención de llevar su colección a otros espacios europeos. El Ejecutivo autonómico facilitará el traslado de las obras, así, una vez que el coleccionista determine el nuevo destino, se abrirá un plazo de tres meses para el transporte, mediante un contrato público de servicios especializados que correrá a cargo del Gobierno regional.

Nuevos proyectos para Toledo y Cuenca

La portavoz del Ejecutivo castellanomanchego ha dejado claro en rueda de prensa que tanto la sede de Toledo en el antiguo Convento de Santa Fe, aledaño al Museo de Santa Cruz, como la de Cuenca, antigua Iglesia de Santa Cruz, seguirán activas como espacios culturales. «Son lugares estratégicos que no van a quedarse vacíos. Vamos a llenarlos de nuevas propuestas artísticas que permitan ampliar el público y seguir atrayendo visitantes«, ha asegurado.

En este sentido, Padilla ha avanzado que será el propio presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien en próximas fechas anuncie los nuevos proyectos. «Serán iniciativas culturales de gran interés, capaces de dar continuidad a la proyección nacional e internacional de nuestras ciudades«, ha apuntado.

Aunque aún no se han concretado detalles, el Ejecutivo regional sí ha descartado que en Toledo el espacio del Convento de Santa Fe vaya a acoger las colecciones que el Museo de Santa Cruz mantiene en sus depósitos, como la importante colección arqueológica. El objetivo, ha recalcado la portavoz, es atraer proyectos inéditos y complementarios a la actual oferta cultural de la comunidad.

Así, con este acuerdo ambas partes dan por finalizado un capítulo que ha situado a Castilla-La Mancha en el mapa del arte contemporáneo. «Hace ocho años se apostó por un proyecto singular que fue muy importante para Toledo y Cuenca. Hoy, con la misma sinceridad, consideramos que es el momento de abrir la puerta a nuevas experiencias y que la colección pueda seguir su recorrido en otras ciudades europeas«, ha concluido Padilla.