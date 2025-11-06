Suscribete a
CMM y el Tercer Sector se alían para dar voz a las iniciativas sociales

El convenio busca fortalecer la confianza y dar visibilidad a las causas sociales frente a los discursos de odio

Castilla-La Mancha Media, entre las 50 empresas españolas más destacadas por su compromiso con la igualdad

Foto de familia firma convenio CMM y Tercer Sector
Foto de familia firma convenio CMM y Tercer Sector abc

Toledo

Castilla-La Mancha Media (CMM) y la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha han firmado este jueves un convenio de colaboración que refuerza el compromiso del medio público con la difusión de iniciativas sociales, solidarias y de interés general en la región. ... El acto ha contado, entre otros, con la presencia de la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín; la directora general de CMM, Carmen Amores, y del presidente de la Mesa del Tercer Sector, José Antonio Romero.

