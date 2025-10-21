Suscribete a
ABC Premium

CMM culmina la temporada taurina con 75 retransmisiones y picos de audiencia de más del 17%

Por primera vez se televisaron once corridas de la Feria de San Isidro

CMM culmina la temporada taurina con 75 retransmisiones y picos de audiencia de más del 17%
CMMEDIA

ABC

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Castilla-La Mancha Media ha cerrado una de sus temporadas taurinas más intensas y comprometidas con la retransmisión en directo de 75 eventos, entre corridas, rejones, novilladas y encierros, consolidándose como uno de los medios públicos de referencia en la promoción y difusión de la ... tauromaquia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app