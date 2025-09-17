CLM Inclusiva Cocemfe denuncia la falta de accesibilidad en el transporte durante la Semana Europea de la Movilidad

La avería de las escaleras mecánicas y de los ascensores comprometen la accesibilidad de la estación de autobuses de Toledo

Castilla-La Mancha Inclusiva Cocemfe y Cocemfe nacional han hecho un llamamiento a las administraciones y operadores de transporte para garantizar una movilidad accesible y libre de barreras para todas las personas, especialmente aquellas con discapacidad física y orgánica, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra del 16 al 22 de septiembre bajo el lema «Movilidad para todas las personas».

Según explican, a pesar de los avances normativos y la creciente sensibilización social, la accesibilidad plena en el transporte «está lejos de ser una realidad» y las personas con discapacidad se enfrentan a una preocupante desigualdad en el acceso a los diferentes modos de transporte, desde el tren y el avión, hasta los autobuses urbanos, interurbanos, taxis y servicios de VTC.

El Movimiento Asociativo de Cocemfe recoge que solo un 18% de las estaciones de tren son accesibles, y gran parte de la red de cercanías y media distancia no cumple los requisitos mínimos. En el ámbito aéreo, persisten deficiencias graves como la ausencia de aseos adaptados o el daño frecuente a productos de apoyo como sillas de ruedas.

También se identifican problemas recurrentes en los autobuses, como rampas inoperativas, la escasez de plazas para sillas de ruedas, la falta de paradas accesibles o la obligación de reservar con antelación los viajes para disponer de vehículos adaptados, una situación que afecta de manera especial en los entornos rurales. En cuanto a los taxis y VTC, Cocemfe denuncia que tampoco se cumple la cuota mínima de vehículos adaptados, lo que limita de forma notable la autonomía de las personas con movilidad reducida.

A estas barreras físicas se suma la falta de formación del personal en estaciones, aeropuertos y vehículos, que genera situaciones de desinformación, trato inadecuado e incluso negación de servicios.

Propuestas de CLM Inclusiva Concemfe

La organización plantea garantizar la cadena completa de accesibilidad, desde que una persona accede a una estación hasta que llega a su destino. Esto implica adaptar infraestructuras, mejorar los servicios de asistencia, asegurar la información accesible, evitar la discriminación por tipo de discapacidad y ampliar el número de vehículos adaptados en todos los servicios de transporte, también en el medio rural.

El presidente de CLM Inclusiva, Enrique Alarcón, subraya que 2025 está siendo un «año decisivo» para la puesta en marcha del nuevo servicio de accesibilidad que la entidad defiende«. »Hacemos un llamamiento a nuestras administraciones públicas para que cuenten con nosotros en todos aquellos ámbitos pertenecientes a la accesibilidad y vida autónoma», ha subrayado Alarcón.

En esta Semana Europea de la Movilidad, CLM Inclusiva Cocemfe anima además a toda la ciudadanía a utilizar AccesibilidApp, una aplicación gratuita que permite geolocalizar y comunicar incidencias y barreras de accesibilidad en la vía pública y en los servicios de transporte.

La entidad recuerda que garantizar la accesibilidad universal no solo es un derecho, sino una «condición imprescindible para una sociedad justa, inclusiva y cohesionada». «Una movilidad accesible favorece la autonomía, la participación y la igualdad de oportunidades de miles de personas, y es clave para el desarrollo sostenible, especialmente en un contexto de transición ecológica», concluyen.