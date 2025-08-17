Ciudad Real rinde homenaje al historiador taurino Manuel Hervás con un azulejo en la puerta grande de la plaza de toros

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, junto con la mujer, los hijos y los nietos de Manuel Hervás tras descubrirse azulejo que le rinde homenaje en la puerta grande de la plaza de Ciudad Real

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha rendido homenaje este domingo a Manuel Hervás Casado, historiador taurino de referencia en la capital, fallecido en 2019. La ciudad ha descubierto un azulejo con su nombre en la puerta grande de la plaza de toros, en un emotivo acto que reunió a familiares, amigos, aficionados y representantes municipales.

El alcalde, Francisco Cañizares, acompañado por la concejal de Festejos, Mar Sánchez, ha destacado que con este reconocimiento «se cumple una deuda con quien dejó un legado extraordinario sobre la historia de nuestra plaza». Según subrayó, gracias a su trabajo «los amantes de la tauromaquia cuentan con dos libros que son el ABC de lo que ha sucedido en Ciudad Real durante tantas décadas».

Cañizares expresó también la satisfacción de rendir este tributo «en compañía de su mujer, de sus hijos y nietos, que hoy ven cómo queda grabado en la plaza el recuerdo de alguien fundamental para la feria y la afición local».

Noticia Relacionada La reaparición de Morante no será en Ciudad Real: lo sustituye Tomás Rufo este domingo ABC El toledano viene de salir a hombros en Huesca y también en Gijón, donde cortó tres orejas a toros de La Quinta

Los hijos de Hervás agradecieron la iniciativa y compartieron la emoción de la familia al ver reflejado en la plaza un reconocimiento a «una vida dedicada a la investigación y a la historia taurina de Ciudad Real y la provincia». Recordaron que la noticia del proyecto les llegó por sorpresa hace unos meses de la mano de su primo Antonio Espadas, lo que les generó una profunda ilusión hasta la materialización del homenaje en plena feria.

El presidente del Ateneo Taurino, Antonio Espadas, resaltó la huella que dejó Hervás tanto en la capital como en otros municipios, e incluso en Talavera de la Reina, donde también fue muy querido. Puso de relieve la importancia de su labor como investigador y la trascendencia de sus publicaciones, consideradas auténticas joyas para la historia taurina manchega, cuya relevancia «el tiempo valorará aún más».

El acto contó con la presencia del vicepresidente de la Diputación provincial, Adrián Fernández, y de numerosos aficionados al toreo.

«Esta feria nos sitúa a la altura de las grandes ferias»

El homenaje coincidió con la feria taurina de 2025, de la que también habló el alcalde en el programa especial de Onda Cero. Durante su intervención destacó que «esta feria, además de recuperar la normalidad, ha alcanzado un nivel que nos sitúa a la altura de las grandes ferias de la historia de nuestra ciudad».

Cañizares valoró además el trabajo de la nueva empresa organizadora, calificando su puesta en escena como «sobresaliente», y resaltó el carácter de la plaza de toros de Ciudad Real, «amable con el torero, pero respetuosa y conocedora, capaz de valorar el buen toreo y de disfrutar de espectáculos de gran calidad».