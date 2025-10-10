Suscribete a
Ciudad Real renueva su flota de autobuses urbanos con cuatro nuevos vehículos

La inversión asciende a 1,3 millones de euros. Los nuevos autobuses incluyen sistemas de ayuda a la conducción como detectores de peatones y ciclistas, alcoholímetros de arranque y detectores de velocidad

El transporte urbano por autobús aumenta un 3,6% en julio en Castilla-La Mancha, registrando 1.687.000 pasajeros

Los nuevos autobuses reforzarán las líneas 1, 1B y 2
ABC

Toledo

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha incorporado este viernes cuatro nuevos autobuses al servicio de transporte urbano, dentro del compromiso del equipo de Gobierno con la mejora de la movilidad y la reducción del impacto ambiental. El alcalde, Francisco Cañizares, y el concejal ... de Movilidad, Miguel Hervás, han presentado los nuevos vehículos, que refuerzan las líneas 1, 1B y 2 y completan la renovación de toda la flota municipal.

