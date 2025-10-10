Ciudad Real renueva su flota de autobuses urbanos con cuatro nuevos vehículos

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha incorporado este viernes cuatro nuevos autobuses al servicio de transporte urbano, dentro del compromiso del equipo de Gobierno con la mejora de la movilidad y la reducción del impacto ambiental. El alcalde, Francisco Cañizares, y el concejal ... de Movilidad, Miguel Hervás, han presentado los nuevos vehículos, que refuerzan las líneas 1, 1B y 2 y completan la renovación de toda la flota municipal.

Cañizares ha subrayado que la inversión total asciende a 1,3 millones de euros y que esta renovación responde a la voluntad de avanzar hacia una Ciudad Real más amable, habitable y sostenible. Con la entrada en funcionamiento de estos cuatro autobuses se sustituyen los más antiguos, de modo que el parque móvil queda compuesto por 17 vehículos, todos ellos de tecnología eco y alimentados por gas natural comprimido (GNC), salvo dos híbridos diésel.

Por su parte, el concejal de Movilidad, Miguel Hervás, ha detallado que los nuevos modelos incorporan los sistemas de ayuda a la conducción obligatorios por ley, con sensores frontales y laterales que detectan la presencia de peatones o ciclistas, así como alcoholímetros de arranque y limitadores de velocidad. Estas medidas, ha dicho, «aumentan la seguridad tanto de los conductores como de los usuarios y del resto de la ciudadanía».

El alcalde ha recordado que esta actuación se enmarca en una estrategia global de movilidad urbana que incluye la creación de nuevas zonas peatonales y la promoción del transporte colectivo. «Queremos mantener el crecimiento del 12% en el número de viajeros que registramos el año pasado. Apostamos por un servicio con calidad y tecnología que invite a los vecinos a subir al autobús», ha afirmado Cañizares.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha presentado los nuevos autobuses, acompañado por el concejal de Movilidad, Miguel Hervás

El alcalde destacaba también que el servicio de transporte urbano tiene un coste anual de 3,3 millones de euros, de los cuales los usuarios sólo cubren aproximadamente el 15% mediante el pago de billetes. «El resto lo asume el Ayuntamiento porque creemos que se trata de un servicio público esencial y accesible para todos», ha asegurado el regidor.

Preguntado sobre posibles cambios en las líneas, Cañizares ha avanzado que el Ayuntamiento mantiene en estudio la ampliación de los recorridos en varias rutas ante el incremento de viajeros registrado en los últimos años, con el objetivo de llevar el transporte público a zonas que aún no disponen de cobertura.