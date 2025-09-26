Ciudad Real modernizará su plaza de toros Habrá una partida específica en los presupuestos municipales de 2026 para un inmueble que está en el Catálogo de Bienes Protegidos

El pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado este viernes una propuesta en la que se compromete a modernizar la plaza de toros, un inmueble catalogado como bien patrimonial dentro del Plan General de Ordenación Urbana. En el acuerdo se contempla que las actuaciones de mejora y adecuación se llevarán a cabo una vez se disponga de los informes técnicos pertinentes, tanto de los servicios municipales como de la administración autonómica competente en materia de Patrimonio, al tratarse de un bien incluido en el Catálogo de Bienes Protegidos.

Y también habrá una partida específica para esta intervención en los Presupuestos Municipales de 2026. El objetivo del Ayuntamiento es el de avanzar en la conservación, adecuación y uso responsable de espacios públicos de alto valor simbólico, cultural y arquitectónico.

La moción, presentada por Ciudadanos, ha sido enmendada por el PP y ha salido adelante con los votos favorables de PP, Ciudadanos y Vox, y con el voto en contra del PSOE.

Por otro lado, el concejal de Hacienda y portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, ha expuesto que a fecha de 30 junio de 2025 ya se ha ejecutado aproximadamente el 54% del presupuesto municipal para el presente año, por lo que «la tendencia que tiene es muy importante de cara a final de año para tener un grado de ejecución loable».

Asimismo, el Ayuntamiento ha realizado un requerimiento al Consorcio de Recogida de Basuras (RSU), que «ha adquirido determinados compromisos para la mejora del servicio», y el concejal Gregorio Oraá ha asegurado que «anteponemos el beneficio de los ciudadanos a las siglas de cualquier partido, algo que en su momento el Grupo Socialista no hizo».

Además, se iniciarán las gestiones necesarias con el Consorcio RSU para conseguir la paulatina implantación de contenedores accesibles que garanticen un sistema de recogida de residuos que pueda ser utilizado en condiciones de igualdad por todas las personas, especialmente aquellas con movilidad reducida o diversidad funcional.

Nuevo reglamento en el Mercado de Abastos

El pleno ha aprobado también por unanimidad de todos los grupos municipales el nuevo Reglamento de Régimen Interior del Mercado Municipal de Abastos. Según la concejala de Consumo, Cristina Galán, «es propósito de todos que el Mercado de Abastos mejore, y para ello es fundamental que los vendedores sean escuchados», por lo que «este reglamento no es un fin en sí mismo, sino un impulso necesario para seguir avanzando, consolidar un modelo de mercado más participativo, ordenado y dinámico, y responder a las demandas reales de quienes lo hacen posible día a día».